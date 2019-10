IND vs SA,3rd test, Day-3, LIVE: भारत को मिली बड़ी कामयाबी, उमेश ने कप्तान डुप्लेसी को भेजा पवेलियन

भारत और दक्षिण अफ्रीका(India Vs South africa) के बीच रांची के जेएससीए क्रिकेट स्टेडियम(JSCA Cricket stadium) में तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल हो रहा है। भारत के कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। भारतीय टीम ने पहली पारी में रोहित शर्मा के दोहरे शतक और अजिंक्य रहाणे की दमदार सेंचुरी के दम पर पहली पारी में 497/9 रनों का विशाल स्काेर बनाकर पारी घोषित की। नीचें पढ़ें इस मैच से जुड़े ताजा अपडेट्स-

09.37 AM: कप्तान डुप्लेसी का विकेट जल्दी गंवाने के बाद दक्षिण अफ्रीका के लिए पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तेम्बा बवुमा आए हैं। उनका साथ जुबैर हम्जा दे रहे हैं। 8 ओवरों की समाप्ति के बाद प्रोटियाज टीम का स्कोर 21/1 है।

09.35 AM: तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भारत को पहले ही ओवर में बड़ी सफलता दिलाते हुए दक्षिण अफ्रीका के कप्तान फैफ डुप्लेसी को पवेलियन भेजा। वो सिर्फ 1 रन बना सके। टीम का स्कोर 16/3 है।

Brilliant start for India! Umesh Yadav strikes in the first over of day three as Faf du Plessis departs for just 1. Temba Bavuma is the new man in. LIVE 👉 https://t.co/AEYe6hGC3o pic.twitter.com/dj38mRuo7H

09.30 AM: तीसरे दिन का खेल शुरू हो गया है। क्रीज पर दक्षिण अफ्रीका के फैफ डुप्लेसी और जुबैर हम्जा की जोड़ी है।

DAY 3 | SA 9/2 | 5 OVERS



Having been set 497 by 🇮🇳, the Proteas had a very tough start losing their two openers before bad light stopped play.



Faf Du Plessis & Zubayr Hamza will come out to try and steady the ship this morning.#INDvSA#ProteaFire pic.twitter.com/dfQSJC3CDR