IND vs SA 3rd T20I: तो क्या जानबूझकर विराट ने हेंड्रिक्स को मारा था कंधा- देखें video

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया को मैच में 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही सीरीज 1-1 की बराबरी पर छूटी। इस मैच के दौरान कप्तान विराट कोहली को कुछ ऐसा करता देखा गया, जो खेल भावना के खिलाफ था। बल्लेबाजी के दौरान विराट ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाज ब्यूरैन हेंड्रिक्स को कंधा मारा।

हेड्रिक्स इस मैच में एंड्रिच नोर्ट्जे की जगह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बने। उन्होंने उप-कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन का रास्ता भी दिखाया। रोहित के आउट होने के बाद कप्तान विराट कोहली क्रीज पर शिखर धवन का साथ देने के लिए आए। विराट ने बल्लेबाजी के दौरान हेंड्रिक्स को कंधा मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। कुछ फैन्स ने इस हरकत के लिए विराट को खरीखोटी भी सुनाई है।

देखें वीडियो और जानिए किस तरह के कमेंट्स किए गए-

@ICC let’s see how you will react to what just happened between Kohli and Hendricks.😂 #puppetstoBCCI @baloyi23 what you think?