CWC 2019: रबाडा की गेंद ने तोड़ा धवन का बल्ला, देखें- VIDEO

ICC World cup 2019, India vs South Africa: कगिसो रबाडा ने अपनी पेस से भारतीय ओपनर शिखर धवन को बल्ला तोड़ दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका 50 ओवर में 9 विकेट 227 रन बनाए। ऐसे में यह जरूरी था कि दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज शुरुआती विकेट लें। ऐसे में उन्होंने शिखर धवन और रोहित शर्मा के रनों पर रोक तो लगाए रखी।

पहले ओवर में ही पेसर दोनों भारतीय ओपनरों को आउट कर सकते थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। कगिसो रबाडा की एक तेज गेंद को शिखर जब हिट करना चाहते थे तो उनका बल्ले टूट गया। यह रबाडा के चौथे ओवर की एक गेंद थी।

शिखर इस फुल टॉस बॉल पर शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन धवन का बल्ला दो हिस्सों में टूट गया। पवेलियन से उनके लिए नया बल्ला आया। शिखर धवन ने 2015 में इसी टीम के खिलाफ शतक लगाया था, लेकिन इस मैच में वह ज्यादा नहीं टिक पाए और 12 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए।

Rohit breaks his bat! 😂Rabada is too quick #SAvsIND pic.twitter.com/5sDmL6LYJg