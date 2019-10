INDvSA: द.अफ्रीका के 11 बल्लेबाजों पर अकेले भारी पड़े रोहित शर्मा, देखें हैरान कर देने वाला आंकड़ा

भारत ने दीपावली से पहले देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है। तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में विराट कोहली की सेना ने साउथ अफ्रीका का 3-0 से सूपड़ा साफ कर दिया। मंगलवार को रांची टेस्ट के चौथे दिन भारत ने साउथ अफ्रीका को पारी और 202 रनों से रौंद दिया। चाहे बल्लेबाजी की बात हो या गेंदबाजी की, हर मामले में भारतीय टीम के खिलाड़े दक्षिण अफ्रीका पर एक्कीस साबित हुए। इस का असर है कि क्रिकेट इतिहास में भारत दक्षिण अफ्रीका पर पहली बार किसी टेस्ट सीरीज में व्हाइटवॉश करने में सफल रहा।

भारत के कप्तान विराट कोहली ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट के नुकसान पर 497 रनों पर घोषित की थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान रोहित शर्मा ने दिया। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट में पहली बार दोहरा शतक जड़ा। रोहित ने 255 गेंदों में 28 चौके और 6 छक्कों की मदद से शानदार 212 रन बनाए। उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे ने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक लगाया।

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने तीन मैचों की इस सीरीज में एक दोहरा शतक और दो शतक की मदद से सर्वाधिक 529 रन बनाए। रांची टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का आलम यह था कि दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम दोनों पारियों में उनके द्वारा बनाए रन से ज्यादा रन नहीं बना सकी। रोहित शर्मा ने जहां 212 रन बनाए वहीं दक्षिण अफ्रीका पहली पारी में 162 और दूसरी पारी में 133 रन पर ही सिमट गई।

जब भारतीय बल्लेबाजों ने विपक्षी टीम की दोनों पारियों में कुल बनाए रनों से ज्यादा रन बनाए-

वीनू मांकड़ (231) VS चेन्नई (209,219) चैन्नई 1955/56

राहुल द्रविड़ द्रविड़ (270) VS पाक (224,245) रावलपिंडी 2003/04

सचिन तेंदुलकर (248) VS बांग्लादेश (184,202) ढाका 2004/05

विराट कोहली (243) VS श्रीलंका (205,166) नागपुर 2017/18

रोहित शर्मा शर्मा (212) VS दक्षिण अफ्रीका(162, 133) रांची 2019/20

