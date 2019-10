INDvsSA:  गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के शतक पर कुछ ऐसे किया सलाम

India vs South Africa, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापट्टनम में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। रोहित शर्मा इस टेस्ट मैच में बतौर ओपनर पहली बार उतरे हैं। बतौर ओपनर उतरते ही रोहित शर्मा ने पहले ही टेस्ट में धमाल मचा दिया है। यह का चौथा दिन भी पूरी तरह से भारतीय 'हिटमैन' के नाम रहा। रोहित ने पहली बार टेस्ट ओपनिंग करते हुए रिकॉर्ड बुक को कई बार ध्वस्त किया और नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। उनकी इस उपलब्धि पर क्रिकेट दिग्गजों ने उन्हें जमकर बधाई दी है।

गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा की इस शानदार पारी पर ट्वीट करते हुए लिखा- आपको सलाम... आप वहां हैं, जिसके लिए आप बने हैं।

Take a bow🙇‍♀️ @ImRo45 Eventually you are, where you belong to ! 👏👌

युजवेंद्र चहल ने रोहित की तारीफ करते हुए उन्हें लीजेंड बताया है।

हरभजन सिंह ट्वीट करते हुए लिखा- रोहित शर्मा वाह वाह... पहली पारी में 176 और दूसरी पारी में 127... मजा आ गया रोहित शर्मा... ऐसा ही शानदार खेलते रहो।

Rohit Sharma wah wah 1st inn 176 second Inn 126 and going strong.. mza aa gya @ImRo45 keep up the good work 💪 @BCCI @StarSportsIndia #INDvsSA

वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा- पहली बार टेस्ट में ओपनिंग करते हुए दोनों पारियों में शतक। यादगार टेस्ट मैच.. रोहित शर्मा शानदार खेला। मैच विनर।

Opening for the first time in Tests and scores 100s in both the innings. What a memorable Test match for @ImRo45 Well played. Keep it up. #matchwinner #INDvsSA