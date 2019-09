LIVE IND vs SA 1st T20: धर्मशाला में हो रही तेज बारिश, मैच होना मुश्किल

India vs South Africa 1st T20 at Dharamsala Live Updates: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। बारिश के कारण मैच में टॉस निर्धारित समय पर नहीं हो सका है। ग्राउंड स्टाफ मैदान सुखाने का काम कर रहा है। पूरे मैदान में सुपर सॉपर्स चल रहे हैं। मैच के शुरू होते ही हम आपको हर पल के अपडेट से अवगत कराएंगे।

LIVE UPDATES:

Things not looking great here in Dharamsala at the moment. It is pouring ⛈️⛈️😢 #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/azf8NDMVTV — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

07:28 PM: बीच में बारिश 5-7 मिनट के लिए रुकी थी, लेकिन उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। धर्मशाला में जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं ऐसे में खेल का शुरू होना मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि, इस अंतिम फैसला अंपायरों को लेना है।

Work in progress at the moment to get the ground ready here in Dharamsala 🤞🏻#INDvSA pic.twitter.com/Oqbsy3go0g — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

Raining in Dharamsala at the moment 😔 — BCCI (@BCCI) September 15, 2019

