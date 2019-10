INDvsSA: रवि शास्त्री ने धौनी के साथ शेयर की तस्वीर, लिखा ये कैप्शन

India vs South Africa: भारत और दक्षिण अफीका के बीच खेले गये तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टेडियम में पू्र्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी नजर नहीं आए, लेकिन मैच और सीरीज के खत्म होने के बाद रांची का यह 'राजकुमार' जेएससीए स्टेडियम पहुंचा जहां कोच रवि शास्त्री और दूसरे खिलाड़ियों के साथ उनकी तस्वीरें देखने को मिली। विराट कोहली की टीम ने इस टेस्ट को पारी और 202 रन से अपने नाम किया।

कोच शास्त्री ने धौनी के साथ ट्विटर पर फोटो साझा करते हुए लिखा, ''सीरीज में शानदार जीत के बाद सही मायने में भारतीय दिग्गज को देखना कमाल का अनुभव है।''

Great to see a true Indian legend in his den after a fantastic series win #Dhoni #TeamIndia #INDvsSA pic.twitter.com/P1XKR0iobZ