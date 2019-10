कोच रवि शास्त्री बोले- शाहबाज नदीम को खेलते हुए देखना शानदार था

India vs South Africa: टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने बाएं हाथ के स्पिनर शाहबाज नदीम की तारीफ की जिन्होंने यहां 30 बरस की उम्र में पदार्पण किया और चार विकेट चटकाए। भारतीय कोच ने कहा, ''बेहद प्रभावित। कल जब उसने पहला विकेट हासिल किया जो मैं कहा था कि अगर बिशन सिंह बेदी देख रहे होते तो वह कहते शानदार बेटा। उन्हें बाहर से खेलते हुए देखना शानदार था।''

उन्होंने कहा, ''घरेलू क्रिकेट में उनके नाम 420 से अधिक विकेट हैं, उसने लंबी दूरी तय की है। खुद है कि उसने मैच को खत्म किया। अपने घरेलू दर्शकों के सामने उसने जिस तरह की शुरुआत की वह शानदार थी।''

कोच शास्त्री ने की रोहित की तारीफ, बोले- फरारी का टेक ऑफ है भारतीय बैटिंग

शास्त्री ने कहा, ''वह बिलकुल भी नर्वस नहीं थे, पहले तीन ओवर मेडन थे। प्रत्येक गेंद लक्ष्य पर थी। यह उनके अनुभव के कारण है।'' शास्त्री ने साथ ही कहा कि यह जीत टीम प्रयास का नतीजा है। स्पिनर शाहबाज नदीम को मैच के तीसरे दिन जब अपना पहला डेब्यू विकेट मिला तो बिशन सिंह बेदी ने भी उनकी तारीफ की। बेदी ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीट किया।



What a splendid 1st Test wkt fr #Nadeem...he did #Bavuma twice..in the air..& then off the pitch...excellent spectacle..!! Well done Nadeem..!!