INDvsSA: टेस्ट मैच में खराब परफॉर्मेंस के बाद 'हिटमैन' रोहित हुए ट्रोल,फैंस ने लिखा- आखिरी टेस्ट

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में चर रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय कप्तान विराट कोहली एक बार फिर आलोचकों के निशाने पर आ गए हैं। दूसरे टेस्ट में टीम अनाउंसमेंट के बाद से ही विराट को लेकर टीम सलेक्शन की बातें की जा रही थीं। लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की खराब पारी के बाद आलोचकों ने विराट के साथ-साथ रोहित शर्मा को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

Rohit sharma will play 3rd test match in only 2 condition.

1. If rohit tells virat that this is my last test match

2. If rohit play a match winning knock in 2nd innings #SAvIND #INDvSA #SAvsIND