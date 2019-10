INDvsSA: मयंक-रोहित ने मिलकर रचा इतिहास, सुनील गावस्कर को छोड़ा पीछे

India vs South Africa 3rd Test at Ranchi Day 1: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच रांची में खेला रहा है। इस मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। इस मैच में भारत की ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा। रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में जहां रोहित ने शतक जड़ा, वहीं मयंक 10 रन के निजी स्कोर पर आउट हो गए। भले ही मयंक बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे, लेकिन इस ओपनिंग जोड़ी ने रांची में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है।

1932 से भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। तब से यह पहला मौका है, जब भारतीय ओपनर्स ने एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक जड़े हैं। 1932 से यह पहला मौका है, जब भारतीय ओपनर बल्लेबाजों ने एक ही सीरीज में 5 शतक जड़े हों। इससे पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था, जिन्होंने अकेले ही 1971 में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक सीरीज में चार शतक जड़े थे।

5* vs दक्षिण अफ्रीका 2019/20 (होम)

4 vs वेस्टइंडीज 1970/71 (विदेश)

4 vs वेस्टइंडीज 1978/79 (होम)

4 vs श्रीलंका 2009/10 (होम)

बता दें कि रोहित शर्मा ने रांची टेस्ट में सीरीज का अपना तीसरा शतक जडा़। इस शतक के साथ टेस्ट क्रिकेट में उनके शतकों की संख्या अब 6 हो गई है। इस शतक को जड़ने के साथ ही रोहित ने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिए हैं।

भारत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में तीन विकेट के नुकसान पर 224 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे ने भी रोहित का अच्छा साथ दिया और वह 83 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। दोनों बल्लेबाजों के बीच चौथे विकेट के लिए अबतक 185 रनों की साझेदारी हो चुकी है। रोहित ने अब तक 164 गेंदों का सामना किया है, जिसमें उन्होंने 14 चौके और चार छक्के लगाए हैं। इसके साथ ही रोहित कसी एक टेस्ट सीरीज में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रहाणे ने 135 गेंदों पर अब तक 11 चौके और एक छक्का लगाया है।