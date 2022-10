Ind vs SA 3rd T20 live: क्या कोहली, राहुल के बिना क्लीन स्वीप कर पाएगी टीम इंडिया? प्लेइंग इलेवन में हो सकता बड़ा बदलाव

India vs South Africa 3rd T20 live score: भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला (India vs South Africa 3rd T20I) आज मंगलवार को इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। भारतीय टीम पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। इसके अलावा उसने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली बार अपने घर में टी20 सीरीज जीती है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज अपना आखिरी टी20 मैच खेलेगी। टीम मैनेजमेंट ने केएल राहुल और विराट कोहली को तीसरे मैच से आराम दिया है। ऐसे में इस अंतिम मैच में भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

Ind vs SA 3rd T20 latest update:

इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 लाइव स्कोर, भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका तीसरा टी20 लाइव स्कोर, Ind vs SA 3rd T20 live, India vs South Africa 3rd T20 live score, Ind vs SA 3rd T20 live score 2022, India vs south africa 3rd t20,

Ind vs SA 3rd T20 live Telecast, Ind vs SA 3rd T20 live match, Ind vs SA 3rd T20 live updates,