IND vs SA: जानिए किस वजह से धौनी नहीं हैं टी20 टीम का हिस्सा

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में नहीं खेलते नजर आएंगे। 29 अगस्त (गुरुवार) को भारतीय चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है, लेकिन एक बार फिर महेंद्र सिंह धौनी का नाम नदारद है। हालांकि अब इस बात से पर्दा उठ गया है कि क्यों धौनी टीम का हिस्सा नहीं हैं।

इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद ने खुद बताया है कि धौनी चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। इससे पहले धौनी विश्व कप के बाद वेस्टइंडीज दौरे के लिए भी टीम का हिस्सा नहीं थे। धौनी ने विश्व कप से लौटने के बाद सेना के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया। इसी वजह से वो वेस्टइंडीज दौरे पर भी नहीं गए।

धौनी इन दिनों फिलहाल अमेरिका में हैं। हालांकि इस बार धौनी ने ब्रेक क्यों लिया है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। धौनी के नहीं होने से सबकी नजरें ऋषभ पंत के प्रदर्शन पर टिकी होंगी।

Happy #NationalSportsDay to all of you. Remembering Dhyanchand Ji, the wizard of hockey... #nationalsportsday 🏏 🎾 ⚽️ 🏋🏻‍♂️ 🚲 🏃‍♂️ ⁦@msdhoni⁩ pic.twitter.com/67z3UCobRI