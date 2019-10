ind vs sa 2nd test match: विराट कोहली ने की रोहित शर्मा की तारीफ, BCCI के ट्वीट पर दोनों के फैन्स भिड़े

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी तीन मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से पुणे में खेला जाना है। सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच से पहले कप्तान विराट कोहली ने रोहित शर्मा के बैटिंग पोजिशन को लेकर कुछ अहम बातें कही हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के ट्विटर हैंडल से एक विराट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उन्होंने रोहित की जमकर तारीफ की है। हालांकि फैन्स ने इस ट्वीट पर विराट को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।

विश्व कप के बाद से विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच मतभेद की खबरें आती रही हैं, हालांकि कप्तान इन खबरों का खंडन वेस्टइंडीज दौरे पर जाने से पहले ही कर चुके थे, लेकिन फैन्स को अभी भी ऐसा लगता है कि दोनों के बीच सबकुछ ठीकठाक नहीं है। रोहित वनडे और टी20 में लंबे समय से ओपनिंग बल्लेबाज की जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में पहली बार उन्हें बतौर सलामी बल्लेबाज इसी सीरीज के पहले टेस्ट में उतारा गया था। विशाखापट्टनम टेस्ट की दोनों पारियों में रोहित ने 176 और 160 रनों की पारी खेली।

विराट ने पुणे टेस्ट से पहले रोहित के लिए कहा, 'रोहित को थोड़ा आराम दीजिए, उन्होंने पहले टेस्ट में ओपनिंग की और शानदार फॉर्म में दिखे। रोहित जिस तरह से पहले टेस्ट में खेले अगर वो इस बैटिंग ऑर्डर पर ऐसे खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे। हम सभी उनके लिए बहुत खुश हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हम उनके बैटिंग ऑर्डर की बात ना करें और वो जैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं उन्हें उसका आनंद लेने दें।'

रोहित और विराट के फैन्स आपस में भिड़े, इस वीडियो पर लोगों ने कुछ ऐसे कमेंट्स भी किए-

