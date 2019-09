IND vs SA 2nd T20 Match: पंत ने फिर खेला गैरजिम्मेदाराना शॉट, लोगों ने जमकर किया TROLL

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की ट्वंटी20 सीरीज खेली जा रही है। सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराया। भारत ने जीत आसानी से दर्ज की, लेकिन इस बीच फैन्स विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से खासे नाराज नजर आए। पंत एक बार फिर गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हुए, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था।

दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में पांच विकेट पर 149 रन बनाए, जवाब में भारत ने 19 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 151 रन बनाकर मैच जीत लिया। कप्तान विराट कोहली ने नॉटआउट 72 रनों की पारी खेली और मैन ऑफ द मैच चुने गए। ऋषभ पंत को नंबर-4 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन एक बार फिर पंत फेल हो गए। पंत ने बीजॉर्न फॉर्टुइन की गेंद पर तबरेज शम्सी को कैच थमाकर आउट हुए। पंत पांच गेंद पर चार रन बनाकर आउट हुए।

पंत जिस तरह से आउट हुए उससे बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर भी निराश नजर आए। पंत के आउट होते ही सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि पंत को हटाओ और महेंद्र सिंह धौनी को वापस बुलाओ।

कुछ ऐसे लोगों ने पंत को किया ट्रोल-

How many chances??? Time for Sanju Samson and ishan kishen — Kishore K (@Kishore64653096) September 18, 2019

Overrated pant is in playing 11

Underrated sanju Samson is still not debuted yet — VigneshRv (@Vignesh20200984) September 18, 2019

Dear @BCCI and @MSKPrasad_ what @RishabhPant17 is doing, @msdhoni can also do it with utmost ease. Is this ur future wicketkeeper cum finisher. — Rajdeep Singh (@bangbangstarts) September 18, 2019

Aisa thi chalega toh MSD ke pehle inka retirement ho jayga — Poulami Sharma (@poulamisarma) September 18, 2019