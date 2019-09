विराट कोहली ने खोला राज, क्यों कुलदीप-चहल को टी-20 में नहीं मिली जगह

India vs South Africa, 1st T20 at Dharamshala: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि टीम में जो भी बदलाव किए जा रहे वो भविष्य को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं ताकि टीम के पास पर्याप्त संयोजन उपस्थिति हों। टी-20 में युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की जोड़ी का बाहर होना लगातार सवाल खड़े करता रहा है। कोहली ने कहा कि यह इसी तरह की प्रतिक्रियाएं तब आई थीं, जब रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा को बाहर कर कुलदीप-चहल को लाया गया था।

भारत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की टी-20 सीरीज खेलनी हैं। इस सीरीज का पहला मैच रविवार (15 सितंबर) को यहां के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाएगा।

मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा, “आपको एक स्टेज पर आकर फैसले लेने पड़ते हैं। हम जब चहल और कुलदीप को लेकर आए थे तब भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं आई थीं। देखिए जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि अगले साल टी-20 विश्व कप में जाने से पहले टीम सर्वश्रेष्ठ हो और संतुलित हो।”

कप्तान ने कहा, “यह मौके हैं जहां हम नए लोगों के साथ कई तरह के संयोजन आजमा रहे हैं। हम उनकी योग्यता, चरित्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उनके मानसिक संतुलन की परीक्षा ले रहे हैं। इस नजरिए से एक कप्तान के तौर पर यह अच्छा है कि हम नए खिलाड़ियों के साथ खेलें और नए संयोजन तैयार करें। हम सभी इसी प्रक्रिया से आए हैं। जब मैं इन नए चेहरों को देखता हूं तो मुझे खुशी होती है।”

उन्होंने साथ ही कहा कि टीम अभी से ऑस्ट्रेलिया में अगले वर्ष होने वाले टी-20 विश्वकप के लिए रोडमैप पर काम कर रही है। विराट ने कहा,“ हम उन खिलाड़ियों को मौका देना चाहते थे जो पिछले दो-तीन सालों से घरेलू क्रिकेट में अच्छा खेल रहे हैं और आईपीएल में भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है। हम टीम के लिए सही संयोजन तलाशना चाहते हैं। यदि अन्य टीमें नंबर नौ तक बल्लेबाजी कर सकती हैं तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हम अभी जो भी फैसले कर रहे हैं वह भविष्य को ध्यान में रखकर कर रहे हैं।”

कप्तान ने कहा,“ हमें सीरीज के शुरुआती दो-तीन मैचों में ही स्थिति का जायजा मिल जाएगा। निश्चित ही 2020 के टी-20 विश्वकप का रोडमैप हमारे दिमाग में है और नए खिलाड़यिों के साथ उतरने पर हमें भावी विकल्प मिल सकते हैं, जिसे लेकर हम काफी उत्साहित हैं।”

