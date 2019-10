INDvsSA: विशाखापट्टनम में छाया अंधेरा, तेज बारिश के बाद पहले दिन का खेल रद्द

India vs Soutbh Africa, 1st Test at Visakhapatnam: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश की वजह से रद्द हो गया है। मैच विशाखापटट्नम में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ओपनिंग के लिए आए रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने भारत को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन मौसम ने मैच का मजा बिगाड़ दिया है। खराब रोशनी के कारण चाय का विश्राम निर्धारित समय से कुछ मिनट पहले लिया गया। इसके बाद विशाखापट्टनम में तेज बारिश शुरू हो गई है। तीसरे दिन सत्र का खेल बारिश की वजह से शुरू नहीं हो पाया और इसके बाद खेल को निर्धारित समय से पहले रद्द करना पडा़।

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका SCORECARD

भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन चाय तक बिना विकेट खोए 202 रन बनाए। रोहित शर्मा 115 जबकि मयंक अग्रवाल 84 रन बनाकर क्रीज पर थे। अब दूसरे दिन का खेल यहीं से आगे शुरू होगा।

