INDvsSA: 80 साल साल बाद रोहित शर्मा के नाम हुआ ये अनचाहा रिकॉर्ड

India vs South Africa, 1st Test: हाल ही में विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका को पहले टेस्ट में 203 रनों से हरा कर भारत ने सीरीज में 1-0 की लीड ले ली है। इस टेस्ट में पहली बार ओपनिंग कर रहे है रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों पारियों में शतक लगाया। रोहित ने दक्षिणी अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, लेकिन रोहित के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी जुड़ गया।

रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच की दोनों पारियों में स्टंप्स आउट हुए। केशव महाराज और क्विंटन डिकॉक की जोड़ी ने दोनों बार उन्हें आउट किया। रोहित ने पहली पारी में 176 और दूसरी में 127 रन बनाए। क्रिकेट के इस सबसे लंबे प्रारूप में इतिहास में 22वीं बार ऐसा हुआ। भारत के लिए यह पहला अवसर था। पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर वैली हेमंड्स पहले ऐसे बल्लेबाज थे, जो 1939 में दोनों पारियों में स्टंप आउट हुए था।

80 साल बाद रोहित शर्मा ने इस इतिहास को दोहराया। विजाग टेस्ट में बतौर ओपनर उतरे रोहित शर्मा भी दोनों पारियों में शतक जड़ने के बाद करियर की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग में पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा टेस्ट करियर की बेस्ट रैंकिंग 17वें नंबर पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा ने अबतक 28 टेस्ट मैचों में 5 शतक जड़े हैं।

Rohit is out stumped!



- Rohit becomes the FIRST 🇮🇳 batsman to be out stumped in both innings of a Test match!



- 22nd time this has occurred.



- The last batsman out stumped twice in a Test v SA: WWII HAD NOT STARTED (Hammond in March 1939)#MakeStatsGreatAgain #INDvSA #Hitman