INDvsSA, 1st Test: रोहित-मयंक ने बताया दूसरे दिन का प्लान- VIDEO

India vs South Africa, 1st Test: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत बिना किसी नुकसान के 202 रन बनाकर खेल रहा था। रोहित शर्मा 115 और मयंक अग्रवाल 84 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। बारिश की वजह से पहले दिन का खेल वक्त से पहले खत्म करना पडा़। अब दूसरे दिन के खेल को लेकर रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल ने आगे की रणनीति का खुलासा किया।

बीसीसीआई ने रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल का एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रोहित और मयंक दूसरे दिन के खेल की रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। रोहित और मयंक दोनों का ही कहना है कि दूसरे दिन वह ज्यादा देर तक बल्लेबाजी कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि विरोधी टीम पर दबाव बनाया जा सके।

इसके अलावा रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर इस टेस्ट में बल्लेबाजी की और शानदार शतक जड़ा। उन्होंने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वह ओपनिंग करते खुश हैं। पहले दिन की बल्लेबाजी पर रोहित ने कहा, “हमने दोनों स्पिनरों को देखा और महसूस किया कि गेंद ज्यादा टर्न नहीं कर रही है और न ही विकेट में ज्याद उछाल है तो हमने अपने कदमों का इस्तेमाल किया। हम गेंद के पास जाकर उसे मारना चाहते थे। मैंने फिर अपना खेल खेला। आपने आज जो देखा वह मेरा खेल है। मैं ऐसे ही खेलता हूं। मैं अपने खेल पर टिका रहा। मैं और मयंक ओवरों के बीच में यही बात कर रहे थे कि हम किस तरह गैप निकालें और स्ट्राइक रोटेट करें, क्योंकि इस तरह की धीमी पिच पर स्ट्राइक रोटेट करना जरूरी है, ताकि गेंदबाज अपनी लय हासिल न कर पाए।”

