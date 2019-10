INDvsSA: भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह लगातार तीसरी जीत 

India vs South Africa, 1st Test: भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच 203 रनों से जीत लिया है। विशाखापट्टनम में खेले जा रहे इस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात देकर सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। भारत की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह लगातार तीसरी जीत है। भारत ने इससे पहले वेस्टइंडीज में दोनों टेस्ट जीते थे। भारत के अब तालिका में उसके 160 अंक हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह पहला टेस्ट था और उसकी इस चैंपियनशिप में हार के साथ शुरुआत हुई है।

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को अपने घरेलू मैदान पर लगातार पांचवें मैच में हराया। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के हाथों पिछली हार 2010 में मिली थी। इसके बाद दोनों टीमों के बीच भारत में खेले गए 6 टेस्ट में टीम इंडिया 5 में जीती। एक टेस्ट ड्रॉ रहा। रनों के लिहाज से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की ये तीसरी बड़ी जीत है। दोनों पारियों में शतक लगाने वाले रोहित शर्मा को 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया।

पहली पारी में विरोधी टीम के 400+ स्कोर के बाद भारत की सबसे बड़ी जीत

पारी और 75 रन vs इंग्लैंड, चेन्नई, 2016

पारी और 52 रन vs पाकिस्तान, मुल्तान, 2004

पारी और 36 रन vs इंग्लैंड, मुंबई, 2016

203 रन vs दक्षिण अफ्रीका, विजाग, 2019

1 जनवरी 2013 से भारत ने घर में 30 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें से भारत को 24 में जीत मिली है। 5 ड्रॉ रहे और एक में हार का सामना करना पड़ा है।

शमी और जडेजा के कहर से जीता भारत

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (35 रन पर पांच विकेट) और लेफ्ट आर्म स्पिनर रवींद्र जडेजा (87 रन पर चार विकेट) की कहर बरपाती गेंदों से भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पांचवें और अंतिम दिन रविवार को 191 रन पर ढेर कर दिया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 395 रन का लक्ष्य रखा था। दक्षिण अफ्रीका ने एक विकेट पर 11 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी दूसरी पारी 63.5 ओवर में 191 रन पर सिमट गई। पहली पारी में खाली हाथ रहे शमी ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की और 10.5 ओवर में 35 रन पर पांच विकेट हासिल किए। जडेजा ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और 25 ओवर 87 रन पर चार विकेट लिए। पहली पारी में सात विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने 20 ओवर में 44 रन पर एक विकेट लिया।

भारत ने 502 रन पर घोषित की थी पहली पारी

टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 502 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की थी। दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 431 रन बनाए थे। भारत को पहली पारी के आधार पर 71 रनों की बढ़त मिली और भारत ने अपनी दूसरी पारी 4 विकेट पर 323 रन पर घोषित कर दक्षिण अफ्रीका के सामने 395 रनों का लक्ष्य रखा। पहली पारी में सराहनीय संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज दूसरी पारी में घुटने टेक गए और पूरी टीम 191 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने यह मुकाबला 203 रनों से जीत लिया।

मुथुस्वामी और पिएट ने दिखाया दम

दक्षिण अफ्रीका के लिए 10वें नंबर के बल्लेबाज डेन पिएट ने 107 गेंदों पर नौ चौकों और एक छक्के की मदद से सर्वाधिक 56 रन बनाए। सेनुरन मुथुस्वामी ने 108 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से नाबाद 49 रनों का योगदान दिया। मुथुस्वामी पहली पारी में भी 33 रन बनाकर नाबाद रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के चार बल्लेबाज बिना खाता खोले आउट हुए। एक समय दक्षिण अफ्रीका के आठ बल्लेबाज 27वें ओवर तक मात्र 70 रन पर पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन मुथुस्वामी और पिएट ने नौंवें विकेट के लिए 91 तथा मुथुस्वामी और कगिसो रबाडा ने 10वें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर दक्षिण अफ्रीका को बड़ी शर्मिंदगी से कुछ हद तक बचा लिया।