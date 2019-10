INDvSA 1st Test Match: मयंक अग्रवाल ने इस खास अंदाज में सेलिब्रेट की पहली टेस्ट सेंचुरी- video

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन मयंक अग्रवाल ने सेंचुरी जड़ी। टेस्ट क्रिकेट में ये मयंक अग्रवाल की पहली टेस्ट सेंचुरी है। मयंक के साथ-साथ पूरी टीम इंडिया ने इस सेंचुरी का जश्न मनाया। 68.2 ओवर में जैसे ही मयंक ने सिंगल लिया उन्होंने 100 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। रन लेते हुए मयंक के चेहरे पर पहले टेस्ट शतक की खुशी साफ नजर आ रही थी।

वहीं ड्रेसिंग रूम में कप्तान विराट कोहली समेत बाकी साथी खिलाड़ियों ने भी मयंक के लिए खड़े होकर ताली बजाई। मयंक का ये पांचवां टेस्ट मैच ही है और इससे पहले वो तीन हाफसेंचुरी जड़ चुके हैं। मयंक से पहले रोहित ने मैच के पहले दिन सेंचुरी ठोकी थी। मयंक पहले दिन 84 रनों पर नॉटआउट लौटे थे। मैच के पहले दिन बारिश के चलते 59.1 ओवर का ही मैच हो सका था।

वहीं दक्षिण अफ्रीका गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मयंक की जमकर तारीफ हो रही है। बीसीसीआई ने मयंक अग्रवाल की सेंचुरी के जश्न का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। देखें वीडियो-

मयंक के लिए फैन्स ने किए कुछ ऐसे कमेंट्स-

