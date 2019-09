INDvsSA, 1st T20: जानिए, कैसा रहेगा आज धर्मशाला का मौसम

India vs South Africa, 1st T20 at Dharamshala: भारत ने हाल ही में वेस्टइंडीज दौरे पर तीन टी-20 मैचों की सीरीज को 3-0 से जीता था और ऊंचे आत्मविश्वास के साथ वह अपने घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी इसी कामयाबी को दोहराना चाहेगी। सीरीज का पहला मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन आज के इस मैच में बारिश विलन बन सकती है।

पिछली बार दोनों टीमें टी-20 में 2018 में आमने-सामने हुईं थीं, जहां भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। इस मैच में हालांकि बारिश का साया भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को ही इस बात की जानकारी दे दी थी अगले कुछ दिनों तक यहां बारिश हो सकती है।

INDvsSA: पहला टी20 आज, जानें प्लेइंगXI से पिच रिपोर्ट तक सबकुछ

धर्मशाला की विकेट तेज गेंदबाजों के मुफीद मानी जाती है और अगर बारिश होती है और ज्यादा देर तक कवर्स पिच पर रहते हैं तो तेज गेंदबाज और खतरनाक हो सकते हैं। मैच से एक दिन पहले बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से धर्मशाला के इस मैदान की तस्वीर भी शेयर की है। मैदान के ऊपर काले बादल छाए हुए थे।

Hello from the scenic Dharamsala 🙏🙏 pic.twitter.com/u0LbQqGf5P

मौसम विभाग की माने तो मैच के दिन भी तेज बारिश होने का आशंका है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले पांच दिन तक कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। मैच के दौरान ओस भी परेशान करेगी। पिच को कवर करके रखा गया है और उम्मीद है कि कवर्स जल्दी हटाए भी नहीं जाएंगे।

रविवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। पूरा दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है, साथ ही बारिश भी होगी।

धर्मशाला में शनिवार दोपहर को भी बारिश हुई थी। दक्षिण अफ्रीका की टीम अभ्‍यास करके वापस होटल के लिए निकल गई। जब भारतीय टीम स्‍टेडियम पहुंची तो बारिश शुरू हो गई। टीम इंडिया के ओपनिंग बल्‍लेबाज रोहित शर्मा ने करीब 10 मिनट नेट पर बैटिंग प्रैक्टिस की और बारिश होने पर वह वापस चले गए। इसके बाद टीम इंडिया ने मौसम की वजह से ही इंडोर नेट प्रैक्टिस ही की।

Snapshots from #TeamIndia's indoor net session in Dharamsala ahead of the 1st T20I against South Africa.#INDvSA pic.twitter.com/9SxAi9ocOl