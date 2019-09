INDvsSA 1st T20: आकाश चोपड़ा ने शेयर किया VIDEO, धर्मशाला में खिली धूप

India vs South Africa, 1st T20 at Dharamshala: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच आज (15 सितंबर) यहां के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में हालांकि बारिश का साया भी मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने बुधवार को ही इस बात की जानकारी दे दी थी अगले कुछ दिनों तक यहां बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने सुबह एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मशाला में धूप खिली हुई नजर आ रही है।

पिछली बार भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें टी-20 में 2018 में आमने-सामने हुईं थीं. जहां भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। धर्मशाला की विकेट तेज गेंदबाजों के मुफीद मानी जाती है और अगर बारिश होती है और ज्यादा देर तक कवर्स पिच पर रहते हैं तो तेज गेंदबाज और खतरनाक हो सकते हैं।

आकाश चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से धर्मशाला के सुबह के मौसम का अपडेट दिया है। उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें धूप खिली हुई नजर आ रही है। धर्मशाला के इस वीडियो को शेयर करते हुए आकाश चोपड़ा ने लिखा है- खुशखबरी... रविवार की सुबर चमकदार हुई है। धर्मशाला में धूप खिली हुई है। बादल नजर नहीं आ रहे हैं।

Good news to brighten up your Sunday morning. All clear from Dharamsala. #IndvSA #AakashVani @StarSportsIndia pic.twitter.com/mDSA1STRoJ