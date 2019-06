India vs Pakistan ICC World Cup 2019: भारत-पाकिस्तान मैच पर बारिश का साया, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मजेदार Memes

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 (ICC World Cup 2019) में रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan Match Today) के बीच महामुकाबला खेला जाना है। हालांकि, इस महामुकाबले पर बारिश की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच ओल्ड ट्रैफर्ड में होने वाले इस मुकाबले का क्रिकेट प्रशंसकों के साथ आईसीसी को भी बड़ी बेसब्री से इन्तजार है जिसके टिकट महीनों पहले बिक गए थे और इस मैच को लेकर सभी की सांसें थमी हुई हैं।

पाक के खिलाफ धौनी साबित हो सकते हैं ट्रंप कार्ड, जानिए क्या है वजह

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शुरू होने से पहले सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स वायरल होने लगे हैं। यूजर्स बारिश की आशंका को लेकर मीम्स बना रहे हैं। वहीं, कई ऐसे यूजर्स भी हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की विश्व कप में अभी तक नहीं मिली एक भी जीत पर पोस्ट डाल रहे हैं। यहां हम आपको ऐसे ही कुछ मजेदार Memes बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैँ।

#IndiaVsPakistan@Icc

After Rain Icc preparing the field for its suitable use !😂😂😜😂 pic.twitter.com/QECwMAdnAc — Pratyush Pushpam (@PratyushPushpa2) June 15, 2019

Breaking: ICC have hired priyanka chopra to provide cover during the match 😂😂 #PakvsInd #IndiaVsPakistan pic.twitter.com/EeBDcTAbyn — Muhammad Umer (@Muhamma96432831) June 16, 2019

Cricket Teams to ICC after seeing matches being cancelled due to rain in a WORLD CUP! 🤦‍♂️#IndiaVsPakistan #CWC19 pic.twitter.com/XkwnISsiTQ — kreative_kartik.__ 🇮🇳 (@kartikeyapareek) June 15, 2019

बता दें कि इस मुकाबले को लेकर हर तरफ यही उम्मीद लगायी जा रही होगी कि बारिश न हो और एक पूरा मुकाबला देखने को मिले। इस विश्व कप में अबतक चार मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं और भारत तथा पाकिस्तान को भी बारिश का शिकार हो चुके हैं। भारत का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला धुल चुका है जबकि पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ मैच रद्द रहा था।

ICC WC 2019 INDvPAK: जानिए कैसा रहेगा पिच और मौसम का मिजाज

वहीं, भारत के खाते में तीन मैचों से पांच अंक हैं और पाकिस्तान के चार मैचों से तीन अंक हैं। पाकिस्तान का यह पांचवां और भारत का चौथा मैच होगा।