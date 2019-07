INDvsNZ, ICC CWC 2019: जानिए, मैनचेस्टर के मौसम का ताजा हाल

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: न्यूजीलैंड और भारत के बीच मंगलवार (9 जुलाई) को ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर खेला जाने वाला आईसीसी विश्व कप (ICC World cup 2019) का पहला सेमीफाइनल मैच बारिश ने कारण आज के दिन पूरा नहीं हो सका। अब मैच बुधवार (10 जुलाई) को पूरा होगा और वहीं से शुरू होगा, जहां आज रुका था। मैच में जब बारिश आई तब न्यूजीलैंड का स्कोर 46.1 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 211 था।

एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, मैच मैनचेस्टर में लोकल समय के अनुसार बुधवार को सुबह 11 बजे (मैनचेस्टर के समय के मुताबिक) तक धूप खिली रहेगी। बीच-बीच में हल्के बादल आने की भी आशंका है। लेकिन 12 बजे के करीब बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। इसके बाद 1 बजे से धूप नहीं रहेगी और लगातार बादल छाए रहेंगे।

हालांकि, सुबह आई एक और रिपोर्ट के मुताबिक, आज मैनचेस्टर में बारिश की उम्मीद नहीं है। ओल्ड ट्रैफर्ड में आज बारिश के आसार 0% to 10% हैं। पूरे दिन बादल छाए रहेंगे, भारी बारिश की उम्मीद है। इसी बारिश के बीच कुछ समय रोशनी बनी रहने की भी संभावना है। लेकिन फिलहाल दोनों टीमें मैदान पर पहुंच चुकी है।

ओल्ड ट्रैफर्ड में फिलहाल धूप खिली हुई है। मैच भारतीय समयानुसार ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड 46.1 ओवर के आगे खेल शुरू करेगी। न्यूजीलैंड के 50 ओवर पूरे होने के बाद भारत बल्लेबाजी करेगा।

फैन्स भी ओल्ड ट्रैफर्ड से आसमान और मैदान की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं।

टीम इंडिया मैदान पर फुटबॉल खेलते हुए।

हार्दिक पांड्या प्रैक्टिस करते हुए।