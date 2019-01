INDvsNZ: विराट के बाद 'मिताली सेना' ने मारी बाजी, न्यूजीलैंड को 9 विकेट से हराया

जेमिमाह रोड्रिगेज (नाबाद 81) और स्मृति मंधाना (105) की शानदार पारियों के दम पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार (24 जनवरी) को न्यूजीलैंड के खिलाफ नौ विकेट से जीत हासिल की। मैक्लीन पार्क मैदान पर खेले गए इस मैच में मिली जीत से भारत ने तीन वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। बता दें इससे एक दिन पहले इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड की पुरुष टीम का क्रिकेट मैच हुआ था। इस मैच में विराट कोहली की टीम ने केन विलियमसन की टीम को 8 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे हो गया है।

न्यूजीलैंड के लिए सूजी बेट्स ने सबसे अधिक 36 रन बनाए थे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड को 48.4 ओवरों में 192 रनों पर ढेर कर दिया था। न्यूजीलैंड की ओर से मिले 193 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में भारतीय टीम को अधिक परेशानी नहीं हुई। मंधाना ने रोड्रिगेज के साथ 190 रनों की शानदार साझेदारी की।

भारतीय टीम जीत से केवल तीन रन दूर थी कि इसी मौके पर एमीलिया कैर ने मंधाना को ली ताहुहु के हाथों कैच आउट कर भारतीय टीम का पहला विकेट गिराया। हालांकि, इस विकेट के गिरने से मेहमान टीम को अधिक नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद, रोड्रिगेज ने दीप्ति शर्मा के साथ जरूरी तीन रन जोड़े और टीम को जीत दिलाई। हालांकि, दीप्ति ने एक भी रन नहीं बनाया। मंधाना ने अपनी पारी में 1०4 गेंदें खेलीं। उन्होंने नौ चौके और तीन छक्के लगाए, वहीं रोड्रिगेज ने 94 गेंदें खेली और नौ चौके जड़े।

टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी। न्यूजीलैंड ने हालांकि, अच्छी शुरुआत की लेकिन टीम का मध्यक्रम एकता बिष्ट और पूनम यादव के सामने बिखर गया और टीम बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। दोनों ने तीन-तीन विकेट लिए।

सूजी बेट्स (36) और सोफी डेविने (28) ने मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़े। यह साझेदारी रन लेने में हुई गलती के कारण टूटी। सोफी को दीप्ती शर्मा ने रन आउट किया।

यहां से मेजबान टीम लगातार विकेट खोती रही। 119 के स्कोर तक मेजबान टीम ने लॉरेन डाउन (०), बेट्स और एमी सेटरव्हाइट (31) के रूप में अपने तीन और विकेट गंवा दिए।

एमीलिया केर (28) ने मैडी ग्रीन (10) के साथ मिलकर टीम को संभालने की कोशिश की लेकिन पूनम ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया। पूनम ने 136 के स्कोर पर एमीलिया को हेमलता के हाथों कैच आउट कर न्यूजीलैंड का पांचवां विकेट भी गिरा दिया।

न्यूजीलैंड ने इसके बाद अपनी पांच महिला बल्लेबाजों मैडी, लेह केस्पेरेक (6), बनार्डीने (9), हेना रोवी (25) और होली हडलस्टन (10) की बल्लेबाजी से 56 रन जोड़े और टीम को 192 के स्कोर तक पहुंचाया। इसी स्कोर पर मेजबान टीम की पारी समाप्त हो गई।

Comprehensive win for #TeamIndia as they wrap the 1st ODI by 9 wickets. 1-0 🇮🇳🇮🇳 #NZvIND pic.twitter.com/MoU73CwSOX