INDvsNZ, CWC 2019: भारत को हराकर ट्रेंट बोल्ट ने कही ये बड़ी बात

India vs New Zealand icc world cup warm up match: भारत के खिलाफ अभ्यास मैच में स्विंग से कमाल दिखाने वाले तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि खिताब के प्रबल दावेदार के खिलाफ इस जीत से न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) से पहले मनोबल बढ़ेगा। बोल्ट ने 33 रन देकर चार विकेट लिए। न्यूजीलैंड ने भारत को 40 ओवर के अंदर ही 179 रन पर आउट कर दिया था।

बोल्ट ने शनिवार को केनसिंगटन ओवल में खेले गए मैच के बाद आईसीसी से कहा, ''थोड़ा स्विंग मिलते देखना अच्छा लगा। मुझे हर जगह ऐसा विकेट पसंद आएगा। यह अच्छी चुनौती बनने जा रही है लेकिन गेंदबाजी इकाई के रूप में हम इसके लिये तैयार हैं। आज के मैच से हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ेगा।''

उन्होंने कहा, ''हां, लेकिन जब गेंद स्विंग नहीं ले रही तो तब सबसे बड़ी चुनौती होगी। तब हमें कैसे विकेट लेने है। हमें उस पर ध्यान देना होगा।'' इंग्लैंड के खिलाफ हाल के मैचों में बल्लेबाजों की तूती बोल रही थी और माना जा रहा है कि इस विश्व कप में बड़े स्कोर बनेंगे।

बोल्ट ने कहा, ''हम जानते हैं कि बल्लेबाजी टीम के लिए शुरुआती विकेट कितने मायने रखते हैं। हम अधिक से अधिक आक्रामक होना चाहते हैं ताकि हम शुरू में विकेट हासिल कर सकें। हम जानते हैं कि शीर्ष क्रम में दो या तीन विकेट लेने से विरोधी टीम बहुत दबाव में आ जाएगी। यह हमारी मूल रणनीति है। मेरी रणनीति गेंद को आगे पिच कराकर उसे अधिक से अधिक स्विंग कराना है।''

निचले क्रम की बल्लेबाजी से खुश हैं कोहली

विश्व कप से पहले खेले गए अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ करारी हार झेलने के बाद कोहली ने कहा कि वह निचले क्रम की बल्लेबाजी से खुश हैं। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 179 रन बनाए, जिसे न्यूजीलैंड ने छह विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। शिखर धवन, रोहित शर्मा और लोकेश राहुल कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए जबकि हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या (30), रविंद्र जडेजा (54) ने अच्छी बल्लेबाजी करके भारतीय पारी को संभाला।

मैच के बाद कोहली ने कहा, “बहुत बढ़िया। मेरा मतलब है कि हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि विश्व कप में आपका शीर्ष कम बड़ी आसानी से आउट हो सकता है इसलिए निचले क्रम को अहम भूमिका निभानी पड़ सकती है।”

कोहली ने कहा, “मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी बल्लेबाजी की। एमएस धोनी ने दबाव का सामना किया और रवींद्र जडेजा को भी कुछ रन मिले, इसलिए मुझे लगता है कि इस दृष्टिकोण से हमें इस मैच से बहुत कुछ मिला। निचले क्रम का रन बनाना बहुत सकारात्मक संकेत है।”