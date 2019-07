VIDEO: धौनी का रनआउट देख अंपायर भी हो गए SHOCKED, ऐसा था रिएक्शन

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand 1st Semi Final: दुनिया के सबसे बढ़िया फिनिशर के रूप में जाने जाने वाले महेंद्र सिंह धौनी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में एक बार फिर ऐसी ही स्थिति में थे, जब वह मैन्चेस्टर में भारत के लिए मैच 'फिनिशर' बन सकते थे। रविंद्र जडेजा की बेहतरीन पारी 59 गेंदों पर 77 रन की पारी के बाद धौनी पर निर्भर था कि वह भारत को जीत की तरफ ले जाएं।

इस तरह की कठिन परिस्थितियों में धौनी ने एक बार फिर से धीमी पारी खेली। हालांकि, उन्होंने भारतीय फैन्स की तीसरा विश्व कप जीतने की उम्मीदों को जीवित रखा। लेकिन अंत में नतीजा भारत की हार ही रहा।

10 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 25 रनों की जरूरत थी। महेंद्र सिंह धौनी क्रीज पर थे। भारत पूरी तरह से मैच में था लेकिन मार्टिन गप्टिल ने डायरेक्ट हिट ने सारा खेल खत्म कर दिया। धौनी ने गेंद को लेग साइड पर खेला और दो रन के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने पहला रन बहुत तेजी से पूरा किया था। दूसरे रन में उनके मन में थोड़ी सी दुविधा थी, लेकिन वह दौड़ पड़े।

तभी अचानक गेंद तक पहुंच कर गप्टिल ने सीधा थ्रो स्टंप्स पर हिट किया। धौनी क्रीज से कुछ दूर थे। इसी के साथ लॉर्डस में 2019 के विश्व कप का फाइनल खेलने का भारतीय सपना खत्म हो गया। भारत के लिए धौनी का रन आउट होना इस मैच निर्णायक साबित हुआ। धौनी के इस रनआउट पर मैदानी अंपायर रिचर्ड कैटल बोरोफ भी हैरान नजर आए।

रिचर्ड कैटल स्क्वेयर लेग पर महीन नजर रखे थे। जब यह रनआउट हुआ तो उनका रिएक्शन देखने लायक था। अंपायर को भी शायद धौनी के रनआउट होने का यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिया। सोशल मीडिया पर अंपायर रिचर्ड कैटल का यह रिएक्शन जमकर वायरल हो रहा है।

You know what Dhoni achieved, when even the umpire want him to score big pic.twitter.com/pL73X9zWaJ — Shubham Pant (@Shubham_0912) July 11, 2019

This look shows what #MSD is to India . Even umpire is in shock for a second. talk about #Impact #Dhoni pic.twitter.com/Sn595HB3up — CAPDT (@CapdtOfficial) July 10, 2019

Umpire’s face when he realized that MS Dhoni is going to be run out 👌🏼 pic.twitter.com/lCSFXwWk5Y — Gappistan Radio (@GappistanRadio) July 10, 2019

#INDvsNZ Did Anyone Notice the Reaction of the Umpire When Dhoni Was Run Out?? 😮 pic.twitter.com/eJQZAlGewv — Sai Karthik..♡ (@SaiKarthik_off) July 10, 2019

आखिर में मामला तीसरे अंपायर के पास गया और धौनी रन आउट पाए गए। उनके आउट होने ने सभी भारतीय फैन्स को हैरान कर दिया और साथ ही उनकी उम्मीदों को भी बिखेर दिया।