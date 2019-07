INDvsNZ: शोभा डे ने भारत की हार पर किया ऐसा ट्वीट, फैन्स ने लगाई फटकार

India vs New Zealand, ICC World Cup 2019: शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की नाकामी के कारण भारत को आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) के रोमांचक पहले सेमीफाइनल में बुधवार को न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन की हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारतीय टीम विश्वकप से बाहर हो गई। न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ लगातार दूसरी बार विश्वकप के फाइनल में जगह बना ली। भारत की हार के साथ ही करोड़ों भारतीयों का सपना एक झटके में टूट गया। भले ही टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जडेजा और धौनी की शानदार पारी ने सबका दिल जीत लिया।

भारत के सेमीफाइनल में हार के बाद लेखिका शोभा डे ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर शोभा डे को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल, शोभा डे ने भारत की हार के बाद एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में शोभा ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की एक तस्वीर का इस्तेमाल किया है।

इस तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर शोभा डे को यूजर्स काफी खरी-खोटी सुना रहे हैं।

टि्वटर पर यूजर्स शोभा डे के इस ट्वीट पर कुछ इस तरह के रिेक्शनंस दे रहे हैं।

Idiot — ROFL chota bachcha (@chotabachchahai) July 10, 2019

@DeShobhaa - this tweet of yours is in very poor taste. It insults both , our amazing #TeamIndia & also a beautiful relationship of a young couple! I hope some sense prevails in you and you have this tweet removed. — Deepankar Tiwari (@Deepankar8) July 10, 2019

Seriously.::?? You have lost taste — Rahul Tyagi (@rahul2107) July 10, 2019

Ab btaye ge indian team kaise khele.. All indian always with indian team.... Not cricket every format of sports — Bjay Shekhawat (@ShekhawatBjay) July 10, 2019

And sharing such memes is fair ... come on lady grow up ! — taher (@kaderjii) July 10, 2019

Not good to post such pictures. They did their best. It was an excellent team spirit. — SATISH SHAH (@satishshah0306) July 10, 2019

बता दें कि भारत के सामने 240 रन का लक्ष्य था, लेकिन शीर्ष क्रम बुरी तरह लड़खड़ा गया तथा जडेजा (59 गेंदों पर 74) और महेंद्र सिंह धौनी (72 गेंदों पर 50) ने सातवें विकेट के लिये 116 रन जोड़कर मैच को आखिर तक जीवंत बनाए रखा। भारत ने हालांकि दबाव में आखिरी चार विकेट 13 रन के अंदर गंवा दिए। इस तरह से न्यूजीलैंड लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाने में सफल रहा। भारत 49.3 ओवर में 221 रन पर सिमटा।

न्यूजीलैंड 2015 में भी खिताबी मुकाबले में पहुंचा था, जहां उसे ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था। उसे अब 14 जुलाई को होने वाले फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ना होगा।