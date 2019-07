INDvsNZ: बारिश ने रोका खेल तो सोशल मीडिया पर फैन्स ने उड़ाया मजाक

भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैनचेस्टर में खेला जा रहा मैच बारिश की वजह से रुक गया है। विश्वकप 2019 का पहला सेमीफाइनल ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 46.1 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन बना लिए हैं। अगर टीम इंडिया मैदान में बैटिंग करने उतरी तो उसे डकवर्थ लुईस नियम से लक्ष्य मिलेगा। बारिश शुरू होने के बाद सोशल मीडिया पर फैन्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

दरअसल सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि अधिकतर दर्शक स्टेडियम में ही बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट फैन्स ने बारिश को लेकर कई तरह मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं

#NZvIND after see water in ground.. Indian fans pic.twitter.com/57nLpoU613

#INDvNZ #NZvIND Important game going on.. Rain : pic.twitter.com/57LfAsaYun

Me to bus driver - bhai india ki batting shuru hone se pehle ghar jana hai



Rain - not an issue#INDvNZ