India vs New Zealand semi final Live score : न्यूजीलैंड से हिसाब चुकता करने उतरेगी भारतीय टीम, आज खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल

India vs New Zealand 1st semi final Live score: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल बुधवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीयय टीम ने लीग चरण में लगातार नौ मैच जीते हैं। भारत ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही सभी टीमों को हराया। हालांकि नॉकआउट चरण में भारत की टक्कर उस टीम से हो रही है, जिसने पिछले कई आईसीसी इवेंट में भारत की नाक में दम कर रखा है। न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ मैनचेस्टर में 2019 विश्व कप में मिली हार अभी भी भारतीय टीम के जेहन में ताजा होगी। इसके बाद कीवी टीम ने कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 2021 आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल में भी हराया था।

India vs New Zealand Live Score in Hindi

7:32 AM India vs New Zealand Live Score: भारत को न्यूजीलैंड से नॉकआउट स्टेज में थोड़ा सर्तक रहने की जरूरत है। लीग स्टेज में भले ही टीम इंडिया ने कीवियों को मात दी हो, मगर नॉकआउट स्टेज में उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छा नहीं रहा है।

7:00 AM India vs New Zealand Live Score: भारत और न्यूजीलैंड का वनडे वर्ल्ड कप में आमना सामना 10 बार हुआ है जिसमें कीवी टीम ने 5 तो भारत ने 4 बार बाजी मारी है। वर्ल्ड कप 2019 के दौरान दोनों के बीच खेला गया एक मैच बारिश के चलते धुला था।

लीग चरण में लगातार नौ मैच जीत चुकी भारतीय टीम आत्मविश्वास से ओतप्रोत है और विश्व कप में अगले दो मुकाबले जीत कर चैंपियन बनने की कोशिश करेगी। इस बार भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना जबर्दस्त रहा है कि खिताब का इंतजार खत्म होने की उम्मीद बंधी है। इसी वानखेड़े स्टेडियम पर 2011 में भारत ने 28 साल बाद वनडे विश्व कप जीता था। इस मैच में टॉस की भी अहम भूमिका रहेगी।

भारत के सभी बल्लेबाज जबर्दस्त फॉर्म में हैं। रोहित 503 रन, गिल 270 रन और विराट कोहली 593 रन बनाकर टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वनडे में रिकॉर्ड 50वां शतक बनाने की दहलीज पर हैं। वह भारत की जीत के साथ यह आंकड़ा छूना चाहेंगे। हालांकि सेमीफाइनल में भारत के स्टार खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। कोहली पिछले विश्व कप के सेमीफाइनल में ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके हैं। वह 2019 और 2015 में सेमीफाइनल में एक रन पर आउट हो गए थे। भारत को मध्यक्रम के बल्लेबाजों केएल राहुल और श्रेयस अय्यर से भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिन्होंने पिछले मैच में शतक लगाया था। भारत के लिए रचिन रवींद्र और डेरिल मिचेल खतरा बन सकते हैं, जबकि कप्तान केन विलियमसन का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है।

India vs New Zealand Semi final live

टीमें :

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, इशान किशन ,सूर्यकुमार यादव, प्रसिद्ध कृष्णा।

न्यूजीलैंड: टॉम लाथम (कप्तान), डेवोन कॉनवे, विल यंग, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, मिशेल सेंटनर, ईश सोढी, टिम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्युसन और मैट हेनरी।