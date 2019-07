धौनी पर ICC के कमेंट से भड़के फैन्स, जमकर सुनाई खरी-खरी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्वकप (ICC World Cup 2019) सेमीफाइनल मुकाबले में महेंद्र सिंह धौनी रनआउट हुआ। धौनी के रनआउट होने के बाद आईसीसी ने अपने ऑफिशियल टि्वटर हैंडिल से इसका एक वीडियो शेयर किया। आईसीसी के इस वीडियो पर भारतीय फैन्स बुरी तरह नाराज हो गए हैं। फैन्स यह कह कर आईसीसी की आलोचना कर रहे है कि यह धौनी का अपमान हैं।

आईसीसी के इस वीडियो पोस्ट करने को लेकर धोनी के प्रशंसक सोशल मीडिया पर भड़क गए है। मैच के अहम मोड़ पर मार्टिन गप्टिल द्वारा धौनी के रनआउट होने के बाद आईसीसी ने सोशल मीडिया पर उनका आउट होते हुए वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हास्ता ला विस्ता' जिसके बाद धौनी के प्रशंसक बेहद नाराज हुए और उन्होंने सोशल मीडिया पर आईसीसी की आलोचना की। उल्लेखनीय है कि 'हास्ता ला विस्ता' टर्मिनेटर सीरीज का एक डायलॉग है।



आईसीसी की आलोचना करते हुए एक प्रशंसक ने लिखा, “ऐसा लग रहा है कि भारत के बाहर होने से सबसे ज्यादा खुश आईसीसी ही है।” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आईसीसी कृपा करके ऐसी बात नहीं लिखें जिससे बार-बार दिल दुखे। अब हम और बदार्शत नहीं कर सकते हैं।”

We are so proud of #MSDhoni the legendary cricketer from #TeamIndia 🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/YS45lvrUjv — Asha Bisht (@AashaBisht) July 10, 2019

गौरतलब है कि भारत को जीत के लिए 10 गेंदों में 25 रन की जरुरत थी उसी वक्त धोनी जल्दी से दूसरा रन लेने के दौरान रनआउट हो गए और उनके आउट होते ही भारत की रही-सही उम्मीद भी टूट गई और भारत को न्यूजीलैंड के हाथों 18 रन से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के साथ ही भारत का इस विश्वकप में सफर समाप्त हो गया।