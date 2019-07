INDvsNZ: मांजरेकर ने रवींद्र जडेजा को दी प्लेइंगXI में जगह, माइकल वॉन ने किया ट्रोल

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर हाल ही में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को 'बिट्स एंड पीसेस' क्रिकेटर कहकर विवादों में फंस चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश और भारत के मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए जडेजा को छोट-छोटे हिस्सों में बंटा क्रिकेटर बताया था। मांजरेकर के इस बयान से जडेजा काफी खफा हो गए थए और उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर उन्हें आड़े हाथों भी लिया था।

इस सारे विवाद के बावजूद संजय मांजरेकर ने आश्चर्यजनक रूप से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के संभावित प्लेइंग इलेवन में रवींद्र जडेजा को जगह दी है। मांजरेकर ने रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धौनी, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह का नाम प्लेइंग इलेवन में लिया है।

Trying to predict Indian team for the semis. Let’s see how many I get right. Do send yours too. Will retweet a few.

Rohit

Rahul

Virat

Pant

Hardik

Dhoni

Jadeja

Bhuvi

Shami

Kuldeep*

Bumrah.



*If pitch is not a turner.