INDvsNZ: न्यूजीलैंड में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं धौनी 

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई वनडे सीरीज (India vs Australia) में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) का प्रदर्शन शानदार रहा। तीनों वनडे में उन्होंने अर्द्धशतक लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए। महेंद्र सिंह धौनी को इस सीरीज में 'मैन ऑफ द सीरीज' का अवार्ड भी दिया गया। तीसरे वनडे में धौनी की मैच विनिंग पारी ने बहुत से आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। धौनी की फॉर्म में बड़ा फर्क देखने को मिला। 2018 में उन्होंने 20 पारियों में केवल 275 रन बनाए थे। 12 साल के उनके करियर में यह उनका सबसे खराब औसत और स्ट्राइक रेट था।

अब भारत न्यूजीलैंड से 5 वनडे मैच खेलने की तैयारी (India vs New Zealand) कर रहा है। महेंद्र सिंह धौनी इस सीरीज में अपनी कामयाबियों में एक और सितारा जोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड में खेले गए वनडे में अधिक रन बनाने वालों की सूची में धौनी तीसरे नंबर पर हैं।

पूर्व कप्तान सचिन तेंदुलकर (18 मैचों में 652 रन) और वीरेंद्र सहवाग (12 मैचों में 598 रन) धौनी से आगे हैं। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महेंद्र सिंह धौनी को 197 रनों की जरूरत है। पांच मैचों की यह सीरीज नेपियार में 23 जनवरी से शुरू हो रही है।

चैपल ने धौनी का बताया दुनिया का बेस्ट वनडे फिनिशर

भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धौनी के 'फिनिशिंग टच के बारे में आलोचकों ने पिछले कुछ समय में कई सवाल उठाए हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल अब भी विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान को 50 ओवर के प्रारूप में सर्वश्रेष्ठ फिनिशर मानते हैं। चैपल ने पूर्व भारतीय कप्तान की सूझबूझ और इतने लंबे समय तक खेलने के जज्बे को सलाम किया।

माइकल बेवन को खेल के महान सूत्रधारों में से एक माना जाता है, उनसे तुलना करते हुए चैपल ने कहा कि धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के छठे नंबर के इस बल्लेबाज को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने लिखा, ''बेवन मैच का अंत चौके से करते थे, लेकिन धौनी छक्के से करते हैं। जहां तक विकेटों के बीच में दौड़कर रन लेने की बात है तो आप निश्चित रूप से बेवन को सबसे पहले मानेंगे, लेकिन 37 साल की उम्र में भी धौनी खेल में सबसे तेज रन लेने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। आंकड़े भी यही बताते हैं कि धौनी बीवन से बेहतर खिलाड़ी हैं। धौनी वनडे के बेस्ट फिनिशर हैं।''

ऑस्ट्रेलिया में की थी सचिन-विराट-रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी ऑस्ट्रेलियाई धरती पर 1000 वनडे रन पूरा करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। धौनी ने मेलबर्न में मेजबान टीम के साथ हुए तीसरे वनडे मैच में 87 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी के दौरान यह मुकाम हासिल किया। उनके अलावा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मायह मुकाम हासिल कर चुके हैं। धौनी को मेलबर्न वनडे से पहले इस मुकाम पर पहुंचने के लिए सिर्फ 34 रन चाहिए थे। धौनी ने इस तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वनडे मैचों में 10 हजार रन पूरे किए थे। उल्लेखनीय है कि एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर धौनी ने 26 हजार रन पूरे कर लिए हैं।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

23 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे मैच (नेपियर) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (11:30 AM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का टेलिकास्ट स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा। वहीं, मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी।

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, के खलील अहमद, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, शुभमन गिल।

टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, के खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर।



पहले 3 मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम:

केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रैंट बाउल्ट, डग ब्रैसवेल, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्यूर्सन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कोलिन मुनरो, हेनली निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रॉस टेलर।