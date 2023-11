India vs New Zealand Live Telecast: जानें कब, कहां और कैसे देखें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड लाइव मैच फ्री में

ऐप पर पढ़ें

India vs New Zealand Live Telecast World Cup 2023 Semi Final 1: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल आज यानी 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच को जीतकर दोनों ही टीमों की नजरें खिताबी जंग में अपनी जगह पक्की करने पर होगी। भारतीय टीम लीग स्टेज में अपने सभी 9 मुकाबले जीतकर यहां पहुंची है, मगर न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल तक का सफर आसान नहीं था। खिलाड़ियों की चोट और खराब परफॉर्मेंस के चलते टीम लड़खड़ाती हुई यहां पहुंची है। हालांकि नॉक आउट स्टेज में कीवी टीम का पलड़ा भार पर भारी रहा है। भारत और न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप में आमना सामना 10 बार हुआ है जिसमें कीवी टीम ने 5 तो भारत ने 4 मैच जीते हैं। वहीं 2019 वर्ल्ड कप के दौरान एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। आज के मुकाबले में फैंस को एक कड़े मुकाबले की उम्मीद होगी। आइए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच कब खेला जाएगा?

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच आज यानी 15 नवंबर को खेला जाएगा।

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है।

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।