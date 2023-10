India vs New Zealand Live Cricket Streaming: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड महामुकाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें लाइव मैच

ऐप पर पढ़ें

India vs New Zealand Live Cricket Streaming World Cup 2023: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मुकाबला आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वर्ल्ड कप 2023 की पॉइंट्स टेबल में भारत और न्यूजीलैंड की टीमें टॉप-2 में हैं और अभी तक ये दोनों टीमें ऐसी है जिन्होंने हार का मुंह नहीं देखा है। ऐसे में आज भारत और न्यूजीलैंड में से कोई एक टीम अपना विजयी रथ जारी रखेगी और जीत का पंजा लगाएगी, वहीं दूसरी टीम को पहली हार का सामना करना होगा। आइए इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 'महामुकाबले' से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच आज यानी 22 अक्टूबर रविवार को खेला जाएगा।

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है।

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच भारतीय समयानुसार 2 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान, रोहित शर्मा और टॉम लैथम, आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 का 21वां मैच टीवी पर लाइव टेलिकास्ट कैसे देख सकते हैं?

India vs New Zealand वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मैच को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

IND vs NZ वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप 2023 के 21वें मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।