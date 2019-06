India vs New Zealand LIVE, Ind vs NZ Live Cricket Score, ICC World Cup 2019 Updates: बारिश फिर से तेज हो गई है, कवर्स ढक दिए गए हैं

India vs New Zealand LIVE, Ind vs NZ Live Cricket Score, ICC World Cup 2019 Updates: इंग्लैंड में आयोजित हो रहे आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में आज नॉटिंघम में ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। नॉटिंघम में सोमवार से बारिश हो रही है। ऐसे में टॉस देर से शुरू होगा। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच पर भी बारिश का साया मंडरा है। नॉटिंघम में येलो अलर्ट है।

यानि मौसम की पहली चेतावनी, जिसका मतलब है कि यहां अभी मौसम और भी खराब हो सकता है। दोनों टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले प्रैक्टिस मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी। इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी।

India vs New Zealand LIVE, Ind vs NZ Live Cricket Score, ICC World Cup 2019 LIVE Updates-

3.10 PM: अभी बारिश की वजह से कवर्स ढके हुए हैं। अब अगले मुआयना तीन बजकर तीस मिनट पर होगा।

2.51 PM: नॉटिंघम में फिर से तेज बारिश शुरू हो गई है। कवर्स ढक दिए गए हैं।

Well, the rain has got heavier and the covers are on #CWC19 pic.twitter.com/8WYSK1Or4J — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

2.50 PM: भारत का यह तीसरा मैच है जबकि 2015 में फाइनल खेल चुकी न्यूजीलैंड टीम ने तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। वर्ष 1983 और 2011 की चैंपियन भारत को दोनों मैचो में जीत मिली है।

2.48 PM: टूर्नामेंट में बुधवार को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ। इसस पहले, लगातार दो मुकाबले बारिश के कारण रद्द हुए थे।

2.45 PM: ट्रेंट ब्रिज मैदान पर से कवर हटा लिए गए हैं और स्थानीय समयानुसार 10.30 बजे मैदान का निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद फैसला हो सकेगा कि मैच कितने बजे शुरू होगा।

2.44 PM: बारिश रुक गई है। मैदान और पिच का मुआयना किया जा रहा है।

2.33 PM: नॉटिंघम में फिर से बारिश शुरू हो गई है।

2.30 PM: खराब मौसम की वजह से भारत-न्यूजीलैंड मैच के टॉस में देरी हो रही है।

02:10 PM: मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक लंच के समय तक बारिश थम सकती है, जिससे कम ओवरों का मैच संभव हो सकता है। भारत-न्यूजीलैंड मैच के लिए टॉस दोपहर 2.30 (भारतीय समायानुसार) बजे किया जाना है। अब देखना है कि निर्धारित समय पर टॉस हो पाता है या नहीं।

Hello and welcome to the Trent Bridge. Slightly dark at the moment, but no rain 🤞. Parts of the ground under cover at the moment. pic.twitter.com/nbFR0AQiPh — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

02:00PM: बारिश की वजह से सोमवार को वर्ल्ड कप का 15वां मैच रद्द करना पड़ा था। मंगलवार को वर्ल्ड कप का 16वां मैच भी रद्द हो गया थ। इसके साथ ही वर्ल्ड कप- 2019 सबसे ज्यादा मैच रद्द होने वाला वर्ल्ड कप बन गया।