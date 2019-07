INDvsNZ WC 2019 Semifinal: मैच से पहले विलियमसन ने रोहित शर्मा को लेकर कही बड़ी बात

India vs New Zealand, ICC World Cup 2019: न्यूजीलैंड की टीम मंगलवार को ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर जब आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) के पहले सेमीफाइनल में भारत का सामना करने उतरेगी तो उसकी गेंदबाजी पर काफी कुछ निर्भर करेगा। टीम के कप्तान केन विलियमसन का मानना है कि उनके खिलाड़ी विराट कोहली की कप्तानी वाली भारत का सामना करने को तैयार हैं।

मैच की पूर्व संध्या पर विलियमसन ने कहा, “हां, मुझे लगता है कि गेंदबाज पूरे टूर्नामेंट में शानदार रहे हैं।” उन्होंने कहा, “हम जानते हैं कि क्रिकेट हर दिन अलग होती है। कुछ दिन बाकी दिनों से बेहतर होते हैं, इसलिए एक टीम के तौर पर आप जितनी जल्दी हो सकें, तालमेल बिठाएं क्योंकि यह काफी अहम चीज है। अभी तक अधिकतर समय खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, लेकिन हम जानते हैं कि कल (9 जुलाई) हमारे सामने एक अलग तरह की चुनौती सामने आ रही है।”

विलियमसन ने भारतीय बल्लेबाजी के बारे में बात करते हुए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की तारीफ की है। उनका कहना है कि उनकी टीम बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रोहित के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर सबसे पहला काम परिस्थतियों को देखना है। रोहित निश्चित तौर पर अलग तरह की फॉर्म में हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं।”

कीवी कप्तान ने कहा, “लेकिन, जैसा की हम जानते हैं कि हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं। यह एक और दिन होगा जहां दोनों टीमें परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बैठाएंगी और दोनों टीमें शुरुआती विकेट लेने के बारे में सोचेंगी। लेकिन, बिना किसी शक के रोहित इस टूर्नामेंट में लाजवाब रहे हैं।”

विलियमसन अपनी टीम के लिए निरंतर अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। उनसे जब पूछा गया कि क्या वह इस मैच को लेकर दबाव में हैं तो उन्होंने कहा, “नहीं, मुझे लगता है कि कई अन्य खिलाड़ियों ने भी योगदान दिया है जो हमारे लिए यहां तक पहुंचने में काफी अहम रहा है।” कीवी टीम का गेंदबाजी आक्रमण हालिया समय में भारत के खिलाफ काफी सफल रहा है, लेकिन विलियमसन का मानना है कि इस मैच में मौसम का काफी अहम रोल रहेगा।

उन्होंने कहा, “हालात इस सवाल का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और जब कभी हम सफल हुए तो उसकी वजह इन परिस्थितियों का लाभ उठाना थी। किसी भी टीम के सामने अगर आपकी गेंद हिल रही है चाहे वो हवा में हो या पिच पर, तब आपके पास एक मौका होता है कि आप शुरुआती विकेट ले सकें। मैच में हर कोई इसी उम्मीद से जाता है।”

कीवी कप्तान ने कहा, “हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि पिच कैसी होगी। एक गेंदबाजी इकाई के तौर पर हमारे गेंदबाज निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि हम शुरुआती विकेट ले सकें क्योंकि हम जानते हैं कि यह काफी अहम है। भारत की बल्लेबाजी काफी अच्छी है।

