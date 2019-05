INDvsNZ: वर्ल्ड कप के प्रैक्टिस मैच में हारी टीम इंडिया, फैन्स बोले- और IPL खेलो 

विश्व कप (ICC World Cup 2019) के फेवरेट्स में से एक टीम इंडिया भी है, लेकिन शनिवार (25 मई) को न्यूजीलैंड के साथ अपने पहले प्रैक्टिस मैच में ही टीम इंडिया उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही विभागों में उसका प्रदर्शन तय मानकों से भी खराब रहा। स्विंगिंग कंडीशन में कोई भी बल्लेबाज ट्रेंट बोल्ट को ठीक से नहीं खेल पाया।

भारतीय बल्लेबाजों को स्विंगिंग बाल खेलने में दिक्कत हो रही थी। रोहित शर्मा और शिखर धवन दोनों ओपनर गेंद की गति को नहीं पहचान पाए और सस्ते में आउट हो गए। ट्रेंट बोल्ट ने छह रन पर के एल राहुल को बोल्ड करके भारत की मुश्किलें और बढ़ा दीं।

जाहिर है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से उनके फैन्स निराश हुए। खास तौर पर टॉप आर्डर के बल्लेबाजों की असफलता से। लेकिन रविंद्र जडेजा ने बढ़िया पारी खेलकर फैन्स को खुश किया। बोल्ट के अलावा जिम्मी निशाम ने भी तीन विकेट लिए।

वर्ल्ड कप अभियान में पहले ही वॉर्म मैच में करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टीम इंडिया को जमकर ट्रोल किया।

Hey BCCI plans to conduct another IPL , oh let’s play @hardikpandya7 @ImRo45 @SDhawan25 @DineshKarthik Wow ! What a start . Trust at England our team will shame us. Always @imVkohli and @msdhoni cannot be asked to take responsibility . This happens when u play more IPL #INDvNZ — Phalgun Iyengar 🔱 🇮🇳 (@PhalgunIyengar) May 25, 2019

.@RossLTaylor and skipper Kane have done a world of good to their confidence. Scoring against this Indian bowling on a pitch like this is an ideal start to their campaign.#CWC19 — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) May 25, 2019

Spinners going at 6 an over...only One wicket in the process. Bhuvi-Shami not picking wickets. Whatever could’ve gone wrong...has indeed gone wrong. Good to get this out of the way.... #IndvNZ #CWC19 — Aakash Chopra (@cricketaakash) May 25, 2019

Well done @BCCI ..entree is over time for the main course!!! — Scott Styris (@scottbstyris) January 18, 2019

हार्दिक पांड्या पिच पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जब वह 30 रन पर थे तो गलत लाइन पर खेल कर उन्होंने बटलर को कैच थमा दिया। महेंद्र सिंह धौनी को स्ट्राइक रोटेट करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। वह 42 गेंदों पर केवल 17 रन बना सके। रविंद्र जडेजा के 54 रनों की बदौलत भारत का स्कोर 179 तक पहुंच पाया।

न्यूजीलैंड के लिए रनों का पीछा करना आसान साबित हुआ। हालांकि कॉलिन मुनरो केवल 4रन बनाकर आउट हो गए। गप्टिल भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन केन विलियमसन और रोज टेलर के अर्द्धशतकों ने टीम को जीत तक पहुंचा दिया। विलियमसन 67 रन बनाकर चहल की गेंद पर आउट हुए और टेलर ने 71 रन बनाए। न्यूजीलैंड 6 विकेट से मैच जीत गया।