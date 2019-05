VIDEO: कॉलिन ने उड़ाया कोहली का ऑफ स्टंप, हैरान रह गए विराट

दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज विराट कोहली का विश्व कप अभियान (ICC World Cup 2019) का आगाज अच्छा नहीं रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार (25 मई) को पहले वॉर्म अप मैच में टॉस जीतन के बाद कोहली ने बल्लेबाजी का फैसला किया। वह अपने पसंदीदा तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए।

विराट कोहली से पहले रोहित शर्मा, शिखर धवन और लोकेश राहुल दोनों ही सस्ते में आउट हो गए थे। विराट कोहली ने अच्छी शुरुआत की। उन्होंने ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी की गेंदों पर कुछ क्लासी शॉट्स लगाए।

कोहली ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर भारत के डूबते जहाज को किनारे पर लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉलिन डी ग्रांडहोमे की एक गेंद पर कोहली चूक गए और बोल्ड हो गए। उनका ऑफ स्टंप उखड़ गया। कोहली गेंद को अक्रॉस खेल गए और चूक गए। यह भी संभव है कि गेंद उनके बल्ले का किनारा लेते हुए ऑफ स्टंप पर लगी हो, लेकिन उन्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा।

विराट कोहली के इस तरह आउट होने और टीम इंडिया की करारी हार के बाद फैन्स ने सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग की।

Virat Kohli was constantly trying to play across the line to seamers and work most deliveries to the leg side. He eventually got bowled trying to do this. What is the plan behind this approach @bhogleharsha ? 🤔#INDvNZ #ICCWorldCup2019