INDvsNZ: वर्ल्ड कप में IND-NZ की भिड़ंत, नॉटिंघम में बारिश बन सकती है 'विलेन'

आईसीसी विश्व कप (ICC World Cup 2019) में आज ट्रेंट ब्रिज मैदान पर भारत का सामना न्यूजीलैंड से होगा। दोनों टीमें अभी तक एक भी मैच नहीं हारी हैं। इस मैच में हालांकि बारिश पर भी नजर रहेगी। बारिश के कारण अभी तक इस विश्व कप में तीन मैच रद्द हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने तीन मैच खेले हैं और तीनों में जीत हासिल की है। भारत ने दो मैचों खेले हैं और दोनों में उसे जीत मिली है। अभ्यास मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो चुका है और वहां उसे हार मिली थी। अभ्यास मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी। इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी।

नॉटिंघम में सोमवार से बारिश हो रही है। ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले इस मैच पर भी बारिश का साया मंडरा है। नॉटिंघम में येलो अलर्ट है। यानि मौसम की पहली चेतावनी, जिसका मतलब है कि यहां अभी मौसम और भी खराब हो सकता है।

लोकल मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, बुधवार रात से यहां लगातार बारिश हो रही है। अथॉरिटी ने यहां कई इवेंट्स रद्द कर दिए हैं। न्यूजीलैंड से मुकाबले से पहले टीम इंडिया को मजबूरी में अपना प्रैक्टिस सेशन भी छोटा करना पड़ा।

मेट डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि गुरुवार के पूरे दिन बारिश के 50 प्रतिशत से ज्यादा का चांस है। यहां 50 ओवर का पूरा मैच होना ना के बराबर है। टॉस के दौरान भी बारिश की पूरी संभावना है। ऐसे में टॉस में देरी हो सकती है। यहां तापमान 10-14 डिग्री रहने की उम्मीद है।

Hello and welcome to the Trent Bridge. Slightly dark at the moment, but no rain 🤞. Parts of the ground under cover at the moment. pic.twitter.com/nbFR0AQiPh — BCCI (@BCCI) June 13, 2019

The ⛈️ relented for a while to allow India a net session outside while New Zealand were stuck indoors in Nottingham yesterday.@Sdoull shows us how the teams prepared. pic.twitter.com/kvFhu0eYK7 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 13, 2019

#ICCWorldCup2019 Rain Rain and Some more Rain even at 9.15pm in Nottingham.There is no way the match can start on time ! Will be lucky to have even a shortened game!! pic.twitter.com/518ab8fz5E — Gautam Bhattacharya (@gbsaltlake) June 12, 2019

Glum and gloomy conditions here at the Trent Bridge 😑 pic.twitter.com/9Y7FSbSaqt — BCCI (@BCCI) June 12, 2019

बारिश होती है भारत पर होगा क्या असर

अगर बारिश की वजह से भारत और न्यूजीलैंड का मैच रद्द होता है तो इसका असर कीवी टीम से ज्यादा भारतीय टीम पर पड़ेगा। तीन जीत के साथ न्यूजीलैंड की टीम सेमीफाइनल की तरफ अपने कदम मजबूत कर चुकी हैं। भारत ने वर्ल्ड कप में अबतक दो मैच खेले हैं और दोनों जीते हैं।

कैसी है ट्रेंट ब्रिज की पिच

यहां कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। तेज गेंदबाज मैच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें अबतक 7 बार भि़ड़ी हैं, जिनमें से चार बार न्यूजीलैंड और तीन बार भारत को जीत मिली है।