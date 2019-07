INDvsNZ:  प्लेइंगXI में नहीं मिली शमी को जगह, BCCI पर भड़के फैन्स 

ICC World Cup 2019, India vs New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप (ICC World Cup 2019) का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड पर खेले जा रहे इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ओल्ड ट्रैफर्ड में बारिश के हालात नहीं हैं, लेकिन कंडीशन ओवरकास्ट है। पिच नहीं बनी है और सूखी हुई है। इसीलिए विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया।

भारत की प्लेइंग इलेवन में सिर्फ एक बदलाव किया गया है। कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को शामिल किया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में मोहम्मद शमी को मौका नहीं दिया गया है, जिसके बाद फैन्स काफी नाराज हो गए हैं।

न्यूजीलैंड ने टिम साउदी की जगह लॉकी फर्ग्युसन को टीम में शामिल किया है। टीम इंडिया में शमी को शामिल नहीं किए जाने पर भारतीय क्रिकेट फैन्स बीसीसीआई और विराट कोहली को जमकर फटकार लगाई जा रही है।

फैन्स टि्वटर पर लगातार ट्वीट करके बीसीसीआई और विराट कोहली से यही पूछ रहे हैं कि आपने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को प्लेइंग इलेवन में शामिल क्यों नहीं किया है।

Shami is not playing wtf — P R I N C E 🇮🇳 (@iPrince55) July 9, 2019

Okay with Chahal over Kuldeep. Not so much for Shami’s exclusion. Only five bowlers is a possible concern but from that perspective, bowling first isn’t that bad a thing. India bats deep with this combination. #CWC19 #IndvNZ — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 9, 2019

Blunder!!!why is shami not playing!! — sajal verma (@sajalverma22) July 9, 2019

No shami this is shocking 😐😐 — subham (@Skhaitan96) July 9, 2019

Saalo jaan bhoojhkar match haarna hai Kya? Why Shami is not in the playing 11?? — Eklavya Sharma (@LTnsl) July 9, 2019

Shami nehi hai seriously 🙄🙄 — Awaarapan 🇮🇳 (@KingmakerOne1) July 9, 2019

No shami really disappointed for me — chowkidar Shrikant (@sgsrikant) July 9, 2019

This is disappointing shami is dropped for semis😱😱 — Suzi 🇮🇳 (@iaamSuzi) July 9, 2019

Abey Bhang pi rakhe ho kya😕😕😕

Shami kahan hai😭😭😭😭 — Mrs.Princy Virat Kohli😌❤️ (@princydubey2711) July 9, 2019

Where is Shami? Second highest wicket taker and damn, Virat is partial as hell! — Abhradip Acharya (@AbhradipAchary6) July 9, 2019

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन इस तरह हैं:

भारत : रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली (कप्तान), ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड : मार्टिन गप्टिल, हेनरी निकोलस, केन विलियम्सन (कप्तान), रोस टेलर, टॉम लाथम (विकेटकीपर), जिमी नीशम, कोलिन डि ग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, लॉकी फग्यूर्सन, मैट हेनरी, ट्रेंट बोल्ट।