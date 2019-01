नेपियर में इतना तेज चमका सूरज कि रोकना पड़ गया भारत vs न्यूजीलैंड मैच

आपने बारिश या रोशनी कम होने के कारण तो क्रिकेट के खेल में व्यवधान पड़ते हुए देखा और सुना होगा। लेकिन तेज धूप के कारण मैच रोकना पड़ा ऐसा वाकया आपने शायद ही कभी सुना हो। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के बीच नेपियर मेें खेले जा रहे पहले वनडे में सूरज की रोशनी इतनी तेज हो गई की खेल को करीब आधे घंटे तक रोकना पड़ा। दरअसल रोशनी के कारण भारतीय बल्लेबाजों को सफेद गेंद को देखने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद अंपायर्स ने खेले को थोड़ी देर रोकने का फैसला किया।

खेले रोके जाने के समय भारतीय टीम के लिए शिखर धवन (29) और कप्तान विराट कोहली (2) नाबाद थे। इस मैच में धवन ने सबसे तेजी से वनडे में 5,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज होने का गौरव हासिल किया है। इस सूची में कप्तान विराट कोहली पहले स्थान पर हैं। विराट कोहली ने 114 वनडे पारियों में 5,000 रन पूरे किए थे, वहीं शिखर धवन ने 118 वनडे पारियों में इस उपलब्धि को अपने नाम किया है।

This is the first time 😳 I am hearing about Sun Stops Play. The setting sun is directly in the eyes of the batsmen. This is proving that everything happens in sports.

