INDvsNZ: बारिश ने बिगाड़ा भारत-न्यूजीलैंड का खेल, लेकिन ट्रोल हो गया पाकिस्तान 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा विश्व कप (ICC World Cup 2019) सेमीफाइनल मंगलवार (9 जुलाई) को बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका और रिजर्व डे में चला गया। हालांकि, बुधवार (10 जुलाई) को बारिश होने की आशंका है और अगर मैच नहीं हो पाया तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल का पहला दिन बारिश की वजह से धुल गया। बारिश ने भारत और न्यूजीलैंड का खेल बिगाडा़, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को जमकर ट्रोल किया गया।

सोशल मीडिया पर फैन्स पाकिस्तान टीम को यह कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि बारिश भी सेमीफाइनल में पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया। इसके साथ ही फैन्स वकार यूनिस को भी जमकर लताड़ लगा रहे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड से हार के लिए भारत को ही जिम्मेदार बताया था।

सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के नियमों के अनुसार, अगर मैच डे पर मुकाबला पूरा नहीं हो पाता है तो रिजर्व डे में मुकाबले को आगे बढ़ाया जाएगा। रिसर्व डे के दिन मैन वहीं से शुरू होगा जहां मैच डे पर समाप्त हुआ था। अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर के जरिए मैच का नतीजा निकाला जाएगा, लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी मुकाबला पूरा नहीं हो पाता है तो लीग स्टेज की तालिका में ऊपर रहने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी।

common @TheRealPCB & its nonsense emotional fool fans say that this 1st semifinal is also fixed 🤣😂🤣😂🤣 @waqyounis99 #sikanderbhakt #basitali pls tell India made a deal with clouds & rains so that they cant face New-Zealand bowlers in this condition & go to finals #INDvsNZ