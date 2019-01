INDvNZ: टीम इंडिया के साथ अनुष्का शर्मा पहुंचीं न्यूजीलैंड, फैन्स बोले- प्लेइंग XI में भी शामिल कर लो

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New zealand) के बीच पांच मैचों की वनडे और तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है। भारतीय क्रिकेट टीम (India National Cricket Team) न्यूजीलैंड के दौरे के लिए ऑकलैंड पहुंच चुकी है। टीम इंडिया के साथ कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) भी ऑकलैंड पहुंचीं। इसको लेकर फैन्स उन्हें काफी ट्रोल कर रहे हैं।

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी अनुष्का ज्यादातर मौकों पर टीम इंडिया के साथ नजर आई थीं और अब न्यूजीलैंड में भी वो टीम के साथ पहुंची हैं। ऐसे में फैन्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि अब अनुष्का को प्लेइंग इलेवन में भी शामिल कर लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं अनुष्का एयरपोर्ट पर काफी सारे बैग्स के साथ नजर आईं, जिसको लेकर कुछ फैन्स ने लिखा कि टीम होटल उनके सामना से ही भर जाएगा।

कुछ इस तरह से बीसीसीआई की पोस्ट पर अनुष्का शर्मा को किया जा रहा है ट्रोलः

Alredy she is with team,abi bas playing 11 me hona chahiye😅😅

Is Anushka sharma 12th player of the team.. Wherever u go my network follows😂