श्रीलंका का सूपड़ा साफ कर वर्ल्ड नंबर 1 न्यूजीलैंड से भिड़ेगा भारत, यहां देखें पूरा शेड्यूल और मैच टाइमिंग

ऐप पर पढ़ें

India vs New Zealand ODI and T20I Full Schedule: श्रीलंका का वनडे सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ करने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी के सामने अगली चुनौती वनडे क्रिकेट की वर्ल्ड नंबर 1 टीम न्यूजीलैंड पेश करेगी। पाकिस्तान दौरे पर 2-1 से जीत दर्ज कर कीवी टीम भारत पहुंची है, ऐसे में यह चुनौती टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगी। न्यूजीलैंड भारत दौरे पर तीन मैच की वनडे सीरीज के अलावा इतने ही मैच की टी20 सीरीज भी खेलेगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे 18 जनवरी को खेला जाएगा। आइए जानते हैं न्यूजीलैंड के भारत दौरे के फुल शेड्यूल और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर-

IND vs SL: भारतीय गेंदबाजों के फेर में नहीं फंसा ये श्रीलंकाई खिलाड़ी, पूरी वनडे सीरीज में रहा नॉट-आउट

न्यूजीलैंड का भारत दौरा 2023 फुल शेड्यूल-

पहला वनडे - 18 जनवरी 2023 (बुधवार) - हैदराबाद - दोपहर 2 बजे से

दूसरा वनडे - 21 जनवरी 2023 (शनिवार) - रायपुर - दोपहर 2 बजे से

तीसरा वनडे - 24 जनवरी 2023 (मंगलवार) - इंदौर - दोपहर 2 बजे से

पहला टी20 - 27 जनवरी 2023 (शुक्रवार) - रांची - शाम 7 बजे से

दूसरा टी20 - 29 जनवरी 2023 (रविवार) - लखनऊ - शाम 7 बजे से

तीसरा टी20 - 1 फरवरी 2023 (बुधवार) - अहमदाबाद - शाम 7 बजे से

IND vs SL: रोहित ब्रिगेड को वनडे सीरीज में मिली दमदार जीत की 5 बड़ी बातें, धाकड़ अंदाज में किया श्रीलंका का सूपड़ा साफ

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम :

मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेन क्लीवर, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, बेन लिस्टर, डेरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल रिपन, हेनरी शिपले, ईश सोढ़ी, ब्लेयर टिकनर

भारत दौरे के लिये न्यूजीलैंड की वनडे टीम:

टॉम लाथम (कप्तान), फिन एलेन, डग ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्युसन, डेरेल मिशेल , हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, हेनरी शिपले, इश सोढी और ब्लेयर टिकनेर।

रोहित शर्मा और मोहम्मद सिराज को तीसरे वनडे मैच में रह गई ये टीस, मैच के बाद किया खुलासा

न्यूजीलैंड वनडे के लिए भारत की टीम:

रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएस भरत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या (vc), वाशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक।

NZ T20I के लिए भारत की टीम:

हार्दिक पांड्या (कप्तान), सूर्यकुमार यादव (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, शिवम मावी, पृथ्वी शॉ और मुकेश कुमार

श्रीलंका दो फील्डरों में हो गई भयंकर भिड़ंत, स्ट्रेचर पर लेकर गए बाहर; ऐसा था विराट कोहली का रिएक्शन

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत घरेलू सरजमीं पर लिमिटेड ओवर सीरीज का लुत्फ भारतीय क्रिकेट फैन टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर उठा सकते हैं, वहीं टी20 मुकाबलों का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड 2023 सीरीज को मोबाइल या लैपटॉप पर देखने के लिए आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर लॉगिन कर सकते हैं।