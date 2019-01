न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने उड़ाया 'कंगारुओं' का मजाक, भारत को दी चुनौती

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद टीम इंडिया 5 वनडे और 3 टी-20 खेलने न्यूजीलैंड पहुंच गई है। सीरीज का आगाज 23 जनवरी से हो रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली, टेस्ट में 71 वर्ष बाद 2-1 से और वनडे में 2-1 से सीरीज जीती। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पूर्व न्यूजीलैंड खिलाडी स्कॉट स्टाइरिस ने विराट कोहली और उनकी टीम को एक चुनौती दी है।

कमेंटेटर और पूर्व कीवी क्रिकेटर स्कॉट स्टाइरिस ने टीम इंडिया की कंगारुओं के खिलाफ जीत का मजाक उड़ाते हुए न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत को चुनौती दी है। उन्होंने एक ट्वीट किया, 'वैल डन बीसीसीआई। आपकी एंट्री तो हो गई लेकिन मेन कोर्स के लिए तैयार रहिए।'

Well done @BCCI ..entree is over time for the main course!!!