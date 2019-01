INDvsNZ: ऑस्ट्रेलिया जीतने के बाद अब टीम इंडिया की नजरें न्यूजीलैंड पर 

भारतीय क्रिकेट टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर खेले गए तीसरे और निणार्यक वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया को सात विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। भारतीय गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 48.4 ओवरों में 230 रनों पर ढेर कर दिया था। इस लक्ष्य को भारत ने 49.2 ओवरों में तीन विकेट खोकर हासिल कर जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही भारत ने टेस्ट सीरीज के बाद वनडे में भा इतिहास रचा है। यह उसकी ऑस्ट्रेलिया में पहली द्विपक्षीय सीरीज जीत है।

ऑस्ट्रेलिया को उसके 'घर' में मात देने बाद अब 23 जनवरी से भारत का न्यूजीलैंड दौरा शुरू होगा। 10 फरवरी तक चलने वाले इस दौरे पर भारत को 5 वनडे मैच और 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है। टीम इंडिया वनडे रैंकिंग में अभी 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं, न्यूजीलैंड 113 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। ऐसे में दोनों ही टीमें आने वाले वर्ल्ड कप के पहले नंबर 1 पर काबिज इंग्लैंड (126 अंकों) के करीब पहुंचना चाहेंगी।

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज

23 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला वनडे मैच (नेपियर) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

26 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

28 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच (माउंट मोउनगुई) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

31 जनवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, चौथा वनडे मैच (हैमिल्टन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

03 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पांचवां वनडे मैच (वेलिंगटन) (7:30 AM भारतीय समयानुसार)

भारत-न्यूजीलैंड टी-20 सीरीज

06 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, पहला टी-20 मैच (वेलिंगटन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

08 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा टी-20 मैच (ऑकलैंड) (11:30 AM भारतीय समयानुसार)

10 फरवरी 2019- भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा टी-20 मैच (हैमिल्टन) (12:30 PM भारतीय समयानुसार)

कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड सीरीज

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का टेलिकास्ट स्टार स्पोर्टस नेटवर्क पर होगा। वहीं, मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगी।

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, के खलील अहमद, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, शुभमन गिल।

टी-20 सीरीज के लिए टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी, क्रुणाल पंड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, के खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर।

पहले 3 मैचों के लिए न्यूजीलैंड टीम:

केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रैंट बाउल्ट, डग ब्रैसवेल, कोलिन डी ग्रांडहोम, लॉकी फग्यूर्सन, मार्टिन गप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम (विकेटकीपर), कोलिन मुनरो, हेनली निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, रॉस टेलर।