India vs New Zealand 1st Semi-Final Reserve Day: विराट के विकेट के बाद पाक फैन्स ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक

ICC World Cup 2019 India vs New Zealand Virat Kohli: आईसीसी विश्व कप 2019 का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। मैच मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जा रहा है। मंगलवार को हुई बारिश के बाद मैच रिजर्व डे यानी आज खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने भारत के सामने जीत के लिए 50 ओवर में 240 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में टीम इंडिया ने पांच रनों तक तीन विकेट गंवा दिए थे। विराट कोहली महज एक रन बनाकर आउट हुए।

रोहित शर्मा, विराट कोहली और लोकेश राहुल तीनों एक-एक रन बनाकर आउट हुए। विराट ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट दिए गए। विराट को फील्ड अंपायर ने आउट दिया, फिर उन्होंने रिव्यू लिया। रिव्यू में गेंद की हाइट ज्यादा थी लेकिन फील्ड अंपायर के फैसले के साथ रहते हुए विराट को आउट दिया गया।

विराट ने आउट होने के बाद बल्ले को हवा में उछाल दिया। आईसीसी ने विराट की इस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस फोटो पर पाकिस्तानी फैन्स ने टीम इंडिया का जमकर मजाक उड़ाया है। एक पाक फैन्स ने लिखा कि अब भारत में टीवी फोड़े जाएंगे, तो एक ने लिखा कि स्कोरकार्ड चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल जैसा नजर आ रहा है।

पाकिस्तानी फैन्स ने ऐसे उड़ाया टीम इंडिया का मजाक

Hahahah indian will broke there TVs today

Lots of love and support To Nz from pakistan 🇳🇿🇵🇰