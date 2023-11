India vs Netherlands Live Telecast: जानें इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स लाइव मैच फ्री में कब, कहां और कैसे देखें

ऐप पर पढ़ें

India vs Netherlands Live Telecast: इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 लीग स्टेज का 45वां और आखिरी मैच आज यानी 12 नवंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है। दिवाली के शुभ अवसर पर रोहित शर्मा एंड ब्रिगेड की नजरें जीत का नहले पर होगी। भारत वर्ल्ड कप 2023 में एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसे अभी तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है। लीग स्टेज के आखिरी मैच में भी जीत दर्ज कर टीम इंडिया सेमीफाइनल में कदम रखना चाहेगी, जहां उनका सामना न्यूजीलैंड से होने वाला है। बता दें, दिवाली के खास पर्व पर भारतीय टीम मात्र तीसरी बार मैच खेलेगी। इससे पहले 1987 और 1992 के दौरान टीम इंडिया ने इस शुभ दिन पर मैच खेला था। आइए इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

India vs Netherlands Live Score यहां देखें

वर्ल्ड कप 2023 में 6 मैच गंवाने पर कप्तान बटलर का छलका दर्द, बोले-फिर से दुनिया की टॉप टीम बनने पर करेंगे काम

India vs Netherlands Live Streaming Know When Where and How To Watch IND vs NED Live Match online Free

इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच कब खेला जाएगा?

India vs Netherlands वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच आज यानी 12 नवंबर को को दिवाली के शुभ दिन पर खेला जाएगा।

IND vs NED वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है।

डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड टीम तीन मैच जीतकर वर्ल्ड कप 2023 से हुई बाहर, पाकिस्तान को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया क्वॉलिफाई

India vs Netherlands वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs NED वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs Netherlands वर्ल्ड कप 2023 का 45वां मैच आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स के साथ डीडी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं।

PAK vs ENG : आखिरी वनडे मैच में डेविड विली ने पाकिस्तान की बजाई बैंड, 100 विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले इंग्लिश गेंदबाज बने

IND vs NED वर्ल्ड कप 2023 के 45वें मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस नीदरलैंड्स वर्ल्ड कप 2023 का 45वें मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।