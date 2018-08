india vs england test series: 3rd टेस्ट जीतने के बाद कप्तान विराट ने बदला अपना लुक, फैन्स ने किए मजेदार कमेंट्स

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली अपने कूल लुक के लिए भी खूब चर्चा में रहते हैं। विराट अपने लुक के साथ लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। इंग्लैंड में जारी पांच मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीतने के बाद विराट ने अपने लुक कुछ बदलाव किया है। विराट ने सोशल मीडिया के जरिए अपना नया लुक शेयर किया है।

आपको बता दें कि सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट आलिम हकीम से ही विराट अपना हेयरकट लेते हैं। विराट ने सोशल मीडिया पर इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'A day with the boys at work!'

A day with the boys at work! ✌️ pic.twitter.com/yKpMKfC0tG — Virat Kohli (@imVkohli) August 23, 2018

विराट के इस नए लुक पर लोगों ने खूब कमेंट्स भी किए हैं। किसी को ये बहुत पसंद आया, तो किसी ने इसे खराब करार दिया है। वहीं कुछ एक फैन्स ने तो विराट से कहा कि आलिम हकीम से वो उसका हेयरकट करवा दें। एक नजर फैन्स के मजेदार रिऐक्शन्स परः

@imVkohli sir I also want to hair cut from Alim hakim . But I may be to costly . Will u help sir. — Yogendra devraj singh (@its_Yogendra) August 23, 2018

Apne balo ke sath khilvar mat karo lol....har faltu chij style ban jati he tumhari 😹 — axay patel🔥🔥 (@akki_dhoni) August 23, 2018